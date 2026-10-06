Antônia Fontenelle chora e mostra filho indignado após derrota eleitoral
Apresentadora se emocionou ao lado do filho Salvatore, de 10 anos, que se revoltou com os 3.873 votos recebidos pela mãe no Rio de Janeiro
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Antônia Fontenelle não conseguiu se eleger deputada federal nas eleições do último domingo (4/10). Esta foi a segunda vez que a atriz e influenciadora tentou uma vaga na Câmara dos Deputados e foi derrotada. Neste ano, ela obteve 3.873 votos no Rio de Janeiro.
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Logo após a divulgação do resultado, Antônia realizou uma live em seu canal no YouTube. Durante a transmissão, ela chamou o filho, Salvatore, de 10 anos, para expressar a indignação com a derrota da mãe.
Aos prantos, o menino criticou a votação recebida por ela. "Eu estou indignado. Três mil votos? É sério? Isso é falha de sistema. Isso não existe", afirmou.
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"Uma mulher, que na última eleição teve 31 mil votos, isso está errado. A minha mãe trabalhou duro. Todo dia acordando às 6h da manhã para ganhar voto. Isso é inacreditável. Isso não existe”, completou.
Também às lágrimas, Antônia respondeu ao filho: “Ah, filho, não me faz chorar. Está tudo bem”. Salvatore é filho da apresentadora com Jonathan Costa, famoso com o fiuk "Jonathan da nova geração".
Apesar da derrota, Fontenelle declarou que fez sua parte e adiantou que pretende se candidatar novamente nas eleições de 2028.
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