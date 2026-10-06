Antônia Fontenelle chora e mostra filho indignado após derrota eleitoral

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Antônia Fontenelle não conseguiu se eleger deputada federal nas eleições do último domingo (4/10). Esta foi a segunda vez que a atriz e influenciadora tentou uma vaga na Câmara dos Deputados e foi derrotada. Neste ano, ela obteve 3.873 votos no Rio de Janeiro.

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Logo após a divulgação do resultado, Antônia realizou uma live em seu canal no YouTube. Durante a transmissão, ela chamou o filho, Salvatore, de 10 anos, para expressar a indignação com a derrota da mãe.

Aos prantos, o menino criticou a votação recebida por ela. "Eu estou indignado. Três mil votos? É sério? Isso é falha de sistema. Isso não existe", afirmou.

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"Uma mulher, que na última eleição teve 31 mil votos, isso está errado. A minha mãe trabalhou duro. Todo dia acordando às 6h da manhã para ganhar voto. Isso é inacreditável. Isso não existe”, completou.

Também às lágrimas, Antônia respondeu ao filho: “Ah, filho, não me faz chorar. Está tudo bem”. Salvatore é filho da apresentadora com Jonathan Costa, famoso com o fiuk "Jonathan da nova geração".

Apesar da derrota, Fontenelle declarou que fez sua parte e adiantou que pretende se candidatar novamente nas eleições de 2028.

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