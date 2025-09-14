Antônia Fontenelle terá que pagar R$ 88 mil de indenização para atriz

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, intimou Antônia Fontenelle, de 52 anos, a pagar R$ 88.488,81 à atriz Giselle Itié, de 42, no prazo de 15 dias.

O valor corresponde à indenização por danos morais à qual a influenciadora e apresentadora foi condenada, acrescido de juros e correção; a sentença original havia fixado R$ 50 mil. Caso não cumpra a decisão no prazo estipulado, Fontenelle terá que pagar 10% de multa sobre o montante.

A condenação, proferida em novembro do ano passado, determinou que Fontenelle retirasse os vídeos ofensivos contra Itié de sua conta no Instagram. Ela também foi obrigada a fazer uma retratação pública na mesma plataforma, pelo mesmo tempo de exposição usado para difamá-la. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo.

"Volta pro teu país"

O processo teve início em 2020, quando Giselle Itié, nascida no México, revelou ter sido vítima de assédio de um diretor de novelas aos 23 anos. Antônia Fontenelle reagiu com ameaças e insinuações de que a acusação seria contra seu ex-marido, o diretor Marcos Paulo, que morreu em novembro de 2012.

Nos vídeos publicados, além de ofensas pessoais, a influenciadora chegou a dizer: "Triste saber que existem mulheres como você, dona Giselle Itié. Volta 'pro' teu país, é o melhor que tu faz".

Antônia informou à reportagem estar na Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (14/9), e que seus advogados estão cuidando do caso. A reportagem procurou também a defesa da influenciadora e não obteve resposta.