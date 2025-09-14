Assine
ADEUS AO "bruxo"

Velório de Hermeto Pascoal será aberto ao público na segunda-feira no Rio

O velório acontecerá das 14h às 21h, na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, no Rio de Janeiro

14/09/2025 12:34

Hermeto Pascoal em apresentação no Festival Sensasional, em BH (Foto: 24/06/2023)
Hermeto Pascoal em apresentação no Festival Sensasional, em BH (Foto: 24/06/2023) crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

O velório de Hermeto Pascoal, morto neste sábado, 13, aos 89 anos, acontecerá na segunda-feira, 15, na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, no Rio de Janeiro, e será aberto ao público.

As informações foram confirmadas pela família do músico em publicação no Instagram. O espaço fica próximo ao bairro Jabour, onde Hermeto viveu grande parte de sua vida. O velório acontecerá das 14h às 21h.

A causa da morte do músico não foi divulgada, mas a família confirmou que ele faleceu cercado por entes queridos. Ao longo do último ano, Pascoal vinha cancelando shows devido à saúde debilitada, embora detalhes sobre seu estado nunca tenham sido divulgados ao público.

O compositor e multi-instrumentista era conhecido como o "bruxo dos sons". Nascido em 1936 em Lagoa da Canoa, Alagoas, começou a tocar sanfona aos 11 anos e se destacou no cenário musical brasileiro e internacional.

Chegou a colaborar com artistas como Miles Davis e a lançar álbuns inovadores que misturavam sons da natureza com experimentações sonoras. Hermeto deixa seis filhos e uma biografia recente, "Quebra Tudo! A Arte Livre de Hermeto Pascoal".

overflay