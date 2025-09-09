Assine
MÚSICA BRASILEIRA

Hermeto Pascoal cancela show em BH por motivo de saúde

Assessoria do festival Acessa BH informou que o artista não vai se apresentar neste sábado (13/9); Nivaldo Ornelas substitui Hermeto, à frente da banda Nave Mãe

09/09/2025 18:38 - atualizado em 09/09/2025 18:46

Hermeto Pascoal de braços abertos no palco durante o Festival Sensacional em junho de 2023, no Parque Ecológico da Pampulha, em BH
Hermeto Pascoal se apresenta no Festival Sensacional em junho de 2023, no Parque Ecológico da Pampulha, em BH crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press/25/6/23

Hermeto Pascoal não vai mais se apresentar com o grupo Nave Mãe, neste sábado (13/9), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, como parte da programação do Festival Acessa BH 2025. De acordo com a assessoria de imprensa do evento, ele cancelou a vinda por "motivos de saúde".

A banda Nave Mãe, no entanto, fará apresentação ao lado de Nivaldo Ornelas, que substituirá Hermeto, de 89 anos. O show continua marcado para o sábado, com mudança de horário: 20h, ao invés das 19h.

Conhecido como “Bruxo”, Hermeto transcende os instrumentos convencionais. Ele faz música com água, xícara, chaleira e até a própria barba, sem deixar de lado teclado, flauta, violão e acordeom. Já Nivaldo Ornelas é compositor, arranjador, fundador do Berimbau Jazz Clube, artista do Clube da Esquina e primeiro saxofonista a tocar com Hermeto nos anos 1970.

Ornelas será acompanhado pelo Nave Mãe, nome dado por Hermeto Pascoal ao seu grupo musical, que o acompanha em turnês pelo Brasil e pelo mundo — incluindo apresentações já programadas na Europa em 2025. A banda é formada por Itiberê Zwarg, André Marques, Jota P., Fábio Pascoal e Ajurinã Zwarg.

Tópicos relacionados:

cancelamento festival musica show

