Hermeto Pascoal cancela show em BH por motivo de saúde
Assessoria do festival Acessa BH informou que o artista não vai se apresentar neste sábado (13/9); Nivaldo Ornelas substitui Hermeto, à frente da banda Nave Mãe
Hermeto Pascoal não vai mais se apresentar com o grupo Nave Mãe, neste sábado (13/9), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, como parte da programação do Festival Acessa BH 2025. De acordo com a assessoria de imprensa do evento, ele cancelou a vinda por "motivos de saúde".
A banda Nave Mãe, no entanto, fará apresentação ao lado de Nivaldo Ornelas, que substituirá Hermeto, de 89 anos. O show continua marcado para o sábado, com mudança de horário: 20h, ao invés das 19h.
Conhecido como “Bruxo”, Hermeto transcende os instrumentos convencionais. Ele faz música com água, xícara, chaleira e até a própria barba, sem deixar de lado teclado, flauta, violão e acordeom. Já Nivaldo Ornelas é compositor, arranjador, fundador do Berimbau Jazz Clube, artista do Clube da Esquina e primeiro saxofonista a tocar com Hermeto nos anos 1970.
Ornelas será acompanhado pelo Nave Mãe, nome dado por Hermeto Pascoal ao seu grupo musical, que o acompanha em turnês pelo Brasil e pelo mundo — incluindo apresentações já programadas na Europa em 2025. A banda é formada por Itiberê Zwarg, André Marques, Jota P., Fábio Pascoal e Ajurinã Zwarg.