Festival na Serra da Moeda une cultura e meio ambiente

A quarta edição do Cauê – Festival de Arte e Cultura da Serra da Moeda começa nesta terça-feira (9/9) e segue com programação gratuita até sábado (13/9), em Moeda, na Grande BH. O festival conta com oficinas, feira da agricultura familiar, mostras culturais e apresentações artísticas em comunidades quilombolas e rurais da região.

Entre as atrações musicais, estão Leandro da Craviola, Sol Bueno, Giancarlo Borba, Laércio Vilar, Reibatique, Cantadoras da Boa Morte, Quilombo do Taquaraçu em Movimento, Rubinho do Vale, Toré com o povo Xukuru Kariri e Trio Bem-Te-Quero.

Gavião

Cauê significa gavião e batiza um importante aquífero da região. O nome faz referência à essência do festival, que conecta cultura, meio ambiente e comunidade local. Informações: @coletivocaue (Instagram).

