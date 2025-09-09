Assine
Festival na Serra da Moeda une cultura e meio ambiente

Quarta edição do Cauê começa nesta terça (9/9) e programação gratuita conta com vários shows, entre eles o de Rubinho do Vale

09/09/2025 04:00

Cantor e compositor rubinho do vale está cantando ao microfone e segurando um violão, que tem várias fitas coloridas penduradas na sua extremidade. ele usa um chapeu marrom e camisa amarela. ao fundo preto, tem uma luz azul fazendo o contraponto
Cantor e compositor Rubinho do Vale é uma das atrações do Cauê – Festival de Arte e Cultura da Serra da Moeda crédito: Élcio Paraíso/Divulgação

A quarta edição do Cauê – Festival de Arte e Cultura da Serra da Moeda começa nesta terça-feira (9/9) e segue com programação gratuita até sábado (13/9), em Moeda, na Grande BH. O festival conta com oficinas, feira da agricultura familiar, mostras culturais e apresentações artísticas em comunidades quilombolas e rurais da região.

Entre as atrações musicais, estão Leandro da Craviola, Sol Bueno, Giancarlo Borba, Laércio Vilar, Reibatique, Cantadoras da Boa Morte, Quilombo do Taquaraçu em Movimento, Rubinho do Vale, Toré com o povo Xukuru Kariri e Trio Bem-Te-Quero.

Gavião

Cauê significa gavião e batiza um importante aquífero da região. O nome faz referência à essência do festival, que conecta cultura, meio ambiente e comunidade local. Informações: @coletivocaue (Instagram).

festival programacao serra-da-moeda shows

