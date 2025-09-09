Assine
Mostra da Diversidade Cultural começa com exposição fotográfica

Programação gratuita a partir de hoje (9/9) valoriza artistas de comunidades e celebra os 21 anos da ONG Favela é Isso Aí, com atrações em vários pontos de BH

Gabriela Matina
09/09/2025 04:00

foto em preto e branco de uma indígena Kaxixó. Ela usa um chapéu, brincos grande em formato de flor e está fumando um cachimbo
Um dos destaques da programação é a mostra fotográfica com 80 imagens, como a da indígena Kaxixó, que retratam o dia a dia nas favelas de Minas crédito: Marcus Vinícius Teixeira/Divulgação

Em 2004, Clarice Libânio e César Maurício lançaram o Guia Cultural das Vilas e Favelas de Belo Horizonte, resultado de quase dois anos de pesquisa nas 232 favelas oficialmente reconhecidas na época. A publicação cadastrou mais de 7 mil artistas e se tornou o embrião da ONG Favela é Isso Aí, que completa agora 21 anos.

Para celebrar a trajetória, a instituição realiza a Mostra Diversidade Cultural, com shows, apresentações artísticas e exposição dedicada à arte das periferias de BH e de Minas Gerais. As atividades seguem até 27 de setembro.

Clarice avalia que, em duas décadas, o cenário para os artistas da periferia mudou significativamente. “Hoje você tem um cenário bem melhor do que havia há 20 anos. Existem coletivos que conquistaram visibilidade, formaram redes e consolidaram seus espaços. Houve também avanços nas políticas públicas: naquela época não havia leis de incentivo como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, e o acesso ao financiamento era muito mais restrito”, afirma.

Sem fronteiras 

De hoje (9/9) a domingo (14/9), o Espaço do Conhecimento UFMG recebe uma exposição com fotografias, vídeos, jornais e livros produzidos ao longo do projeto. A curadoria é do fotógrafo e documentarista Marcus Vinícius Teixeira, criador do projeto Retratos Sem Fronteiras, que soma cerca de 50 milhões de visualizações nas redes sociais.

São 80 fotografias que retratam o cotidiano das comunidades, destacando a arquitetura social e cenas corriqueiras das favelas de BH e de outras nove cidades do interior mineiro. A mostra reúne ainda imagens do fotógrafo Henrique Tavares, feitas nos anos 1980, quando a infraestrutura começava a chegar às favelas da capital, além de trabalhos do próprio Marcus Vinícius e de outros 11 artistas.

Clarice destaca que a curadoria da mostra também ajuda a contar a história da própria ONG. Com essa seleção de imagens, queremos mostrar a trajetória que construímos. O Marcus já trabalha conosco há alguns anos e, neste ano, assumiu o papel de curador da exposição”, explica.

"O que mais me enche os olhos são os retratos do dia a dia, de pessoas comuns, gente como a gente. As imagens fazem a gente passear pelos morros, pelos botecos, ver o pessoal trabalhando, mulheres fazendo unha na porta de casa, um senhor se barbeando. É como viajar para dentro da comunidade”, descreve o fotógrafo.

Cosme e Damião

A programação se espalha por diferentes espaços da cidade. Em 16 de setembro, acontece uma visita guiada à comunidade Alto Vera Cruz, com acesso a espaços comunitários. No dia 20, a Fazendinha Dona Izabel, no bairro Santa Lúcia, recebe, das 17h às 23h, shows de Arautos do Gueto, Morro Encena, Eduardo DW e Domingos do Cavaco.

O encerramento acontece no dia 27, das 9h às 12h, com o “Aconchego da vovó”, no Espaço Cultural Kizomba Mãe Benedita, no bairro São Paulo. A atividade terá oficinas de saberes tradicionais, brincadeiras, contação de histórias e ações para crianças e adolescentes em celebração ao dia de Cosme e Damião. Todas as atividades são gratuitas.


Mostra da Diversidade Cultural
Edição comemorativa de 21 anos da ONG Favela é Isso Aí. Programação gratuita com atividades em diversos pontos da cidade. Desta terça-feira (9/9) até 27/9. Programação completa em @favelaeissoai (Instagram).

arte cultura cultural diversidade-cultural exposicao mostra periferia programacao

