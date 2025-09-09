Mostra da Diversidade Cultural começa com exposição fotográfica

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Em 2004, Clarice Libânio e César Maurício lançaram o Guia Cultural das Vilas e Favelas de Belo Horizonte, resultado de quase dois anos de pesquisa nas 232 favelas oficialmente reconhecidas na época. A publicação cadastrou mais de 7 mil artistas e se tornou o embrião da ONG Favela é Isso Aí, que completa agora 21 anos.



Para celebrar a trajetória, a instituição realiza a Mostra Diversidade Cultural, com shows, apresentações artísticas e exposição dedicada à arte das periferias de BH e de Minas Gerais. As atividades seguem até 27 de setembro.

Clarice avalia que, em duas décadas, o cenário para os artistas da periferia mudou significativamente. “Hoje você tem um cenário bem melhor do que havia há 20 anos. Existem coletivos que conquistaram visibilidade, formaram redes e consolidaram seus espaços. Houve também avanços nas políticas públicas: naquela época não havia leis de incentivo como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, e o acesso ao financiamento era muito mais restrito”, afirma.

Sem fronteiras

De hoje (9/9) a domingo (14/9), o Espaço do Conhecimento UFMG recebe uma exposição com fotografias, vídeos, jornais e livros produzidos ao longo do projeto. A curadoria é do fotógrafo e documentarista Marcus Vinícius Teixeira, criador do projeto Retratos Sem Fronteiras, que soma cerca de 50 milhões de visualizações nas redes sociais.

São 80 fotografias que retratam o cotidiano das comunidades, destacando a arquitetura social e cenas corriqueiras das favelas de BH e de outras nove cidades do interior mineiro. A mostra reúne ainda imagens do fotógrafo Henrique Tavares, feitas nos anos 1980, quando a infraestrutura começava a chegar às favelas da capital, além de trabalhos do próprio Marcus Vinícius e de outros 11 artistas.

Clarice destaca que a curadoria da mostra também ajuda a contar a história da própria ONG. Com essa seleção de imagens, queremos mostrar a trajetória que construímos. O Marcus já trabalha conosco há alguns anos e, neste ano, assumiu o papel de curador da exposição”, explica.

"O que mais me enche os olhos são os retratos do dia a dia, de pessoas comuns, gente como a gente. As imagens fazem a gente passear pelos morros, pelos botecos, ver o pessoal trabalhando, mulheres fazendo unha na porta de casa, um senhor se barbeando. É como viajar para dentro da comunidade”, descreve o fotógrafo.

Cosme e Damião

A programação se espalha por diferentes espaços da cidade. Em 16 de setembro, acontece uma visita guiada à comunidade Alto Vera Cruz, com acesso a espaços comunitários. No dia 20, a Fazendinha Dona Izabel, no bairro Santa Lúcia, recebe, das 17h às 23h, shows de Arautos do Gueto, Morro Encena, Eduardo DW e Domingos do Cavaco.

O encerramento acontece no dia 27, das 9h às 12h, com o “Aconchego da vovó”, no Espaço Cultural Kizomba Mãe Benedita, no bairro São Paulo. A atividade terá oficinas de saberes tradicionais, brincadeiras, contação de histórias e ações para crianças e adolescentes em celebração ao dia de Cosme e Damião. Todas as atividades são gratuitas.



