Assine
overlay
Início Cultura
LUTO MPB

Angela Ro Ro: relembre músicas marcantes da cantora

A voz que marcou o MPB entre os anos 70 e 80 e inspirou gerações

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
08/09/2025 17:58

compartilhe

Siga no
x
Angela Ro Ro,vestida com camisa vermelha, sorri
Angela Ro Ro morreu nesta segunda (8/9), aos 75 anos. A cantora e compositora, que foi pioneira ao se declarar publicamente lésbica, nos anos 1970, estava internada na UTI desde julho passado, devido a uma infecção pulmonar. crédito: Debora Setenta/Reprodução

A cantora e compositora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos. Uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira, Angela emplacou hits entre as décadas de 70 e 80 que fazem sucesso até os dias atuais. 

A cantora, que virou símbolo de resistência LGBTQ+, foi uma das primeiras artistas brasileiras a assumir sua sexualidade, compartilhando suas experiências e lutando contra a lesbofobia.

No mundo da música, Angela Ro Ro é lembrada por sua voz rouca marcante e composições intensas, além de parcerias com grandes nomes do MPB, como Maria Bethânia e Cazuza.

Leia Mais

Relembre músicas marcantes da cantora 

“Amor Meu Grande Amor” 

Composição da própria Angela Ro Ro em parceria com a Ana Terra, um dos maiores sucessos da cantora, foi lançado em seu primeiro disco, “Angela Ro Ro”, de 1979. 

“Na Cama” 

Integrando o álbum “Escândalo”, lançado em 1981, Angela Ro Ro foi a artista principal e voz da música, composição de Naila Skorpio e Sonia Burnier.

“Simples Carinho” 

Incluída no álbum de mesmo nome, “Simples Carinho” é a primeira faixa do disco de 1982, e se tornou um grande sucesso. 

“Balada da Arrasada” 

Com Angela Ro Ro como compositora e voz da música, ““Balada da Arrasada” faz parte do seu primeiro álbum. 

“Só Nos Resta Viver” 

A canção que está incluída no álbum “Só Nos Resta Viver” (1980), soma mais de um milhão de reproduções no Spotify. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

angela-ro-ro cantora

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay