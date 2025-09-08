Angela Ro Ro: relembre músicas marcantes da cantora

A cantora e compositora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos. Uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira, Angela emplacou hits entre as décadas de 70 e 80 que fazem sucesso até os dias atuais.

A cantora, que virou símbolo de resistência LGBTQ+, foi uma das primeiras artistas brasileiras a assumir sua sexualidade, compartilhando suas experiências e lutando contra a lesbofobia.

No mundo da música, Angela Ro Ro é lembrada por sua voz rouca marcante e composições intensas, além de parcerias com grandes nomes do MPB, como Maria Bethânia e Cazuza.

Relembre músicas marcantes da cantora

“Amor Meu Grande Amor”

Composição da própria Angela Ro Ro em parceria com a Ana Terra, um dos maiores sucessos da cantora, foi lançado em seu primeiro disco, “Angela Ro Ro”, de 1979.

“Na Cama”

Integrando o álbum “Escândalo”, lançado em 1981, Angela Ro Ro foi a artista principal e voz da música, composição de Naila Skorpio e Sonia Burnier.

“Simples Carinho”

Incluída no álbum de mesmo nome, “Simples Carinho” é a primeira faixa do disco de 1982, e se tornou um grande sucesso.





“Balada da Arrasada”

Com Angela Ro Ro como compositora e voz da música, ““Balada da Arrasada” faz parte do seu primeiro álbum.

“Só Nos Resta Viver”

A canção que está incluída no álbum “Só Nos Resta Viver” (1980), soma mais de um milhão de reproduções no Spotify.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

