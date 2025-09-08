LUTO NA MÚSICA
Angela Ro Ro: Relembre a vida e a carreira da cantora
Estrela da MPB, dona de hits como 'Amor, meu grande amor', cantora morreu nesta segunda-feira (8/9), aos 75 anos
-
Angela Ro Ro morreu nesta segunda (8/9), aos 75 anos. A cantora e compositora, que foi pioneira ao se declarar publicamente lésbica, nos anos 1970, estava internada na UTI desde julho passado, devido a uma infecção pulmonar. Foto: Debora Setenta/Reprodução
-
Maria Bethânia homenageou a amiga neste sábado (6/9), durante a turnê em comemoração aos 60 anos de carreira, no Rio de Janeiro. Bethânia cantou "Mares da Espanha" e "Gotas de sangue", de Angela Ro Ro, e escreveu no Instagram: "Uma linda homenagem à nossa grande compositora". Foto: Thereza Eugenia/Reprodução
-
Após cantar em bares noturnos e passar três anos em Londres como garçonete e faxineira, Angela Ro Ro lançou o primeiro álbum, "Angela Ro Ro", em 1979. O disco se destacou por faixas como "Amor, meu grande amor" e "Tola foi você". Foto: Reprodução
-
Nascida Angela Maria Diniz Gonsalves, a cantora ganhou o apelido "Ro Ro" ainda na infância, por causa da voz rouca Foto: Frederico Mendes/Reprodução
-
-
Ro Ro iniciou os estudos de piano clássico com apenas 5 anos. "Minha influência maior foram os rhythm e blues e os boogies", declarou em entrevista. Foto: Rafael Halpern/Reprodução
-
Em 2024, Angela Ro Ro voltou aos palcos com o show "Pilotando o piano", em que se apresentava sozinha e tocava o instrumento. No Manouche, no Rio de Janeiro, ela tocou suas músicas de maior sucesso e falou sobre a política, a saúde - que já estava debilitada - e o namoro que assumiu na época com uma fisioterapeuta Foto: Victor Chapetta/Reprodução