Angela Ro Ro: Relembre a vida e a carreira da cantora

Em 2024, Angela Ro Ro voltou aos palcos com o show "Pilotando o piano", em que se apresentava sozinha e tocava o instrumento. No Manouche, no Rio de Janeiro, ela tocou suas músicas de maior sucesso e falou sobre a política, a saúde - que já estava debilitada - e o namoro que assumiu na época com uma fisioterapeuta Foto: Victor Chapetta/Reprodução