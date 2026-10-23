Celebridades e TV
Patrícia França voltará à Globo em 2027 na novela “Paraíso Perdido” do Globoplay
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Segundo Patrícia, ela prefere se dedicar a um projeto de cada vez, depois de uma experiência em que protagonizou uma novela e uma peça de teatro ao mesmo tempo, e quase foi levada à exaustão. A atriz também tem um projeto teatral que não é um musical e ainda está em fase inicial, mas pretende retomá-lo após o fim das gravações de “Paraíso Perdido”. Foto: Reprodução Youtube
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A atriz também falou sobre a sua fé. Sobre o assunto, explicou que se considera evangélica por acreditar nos evangelhos de Jesus Cristo, embora se defina, acima de tudo, como uma mulher de fé. Para ela, o cristianismo foi fundado por homens, enquanto Jesus veio trazer o reino de Deus à Terra e mostrar que o ser humano pode ser livre, razão pela qual se identifica com a fé evangélica. Foto: Reprodução Youtube
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Patrícia ressaltou ainda que não deseja ser associada a instituições religiosas que, em sua avaliação, abusam da fé das pessoas e exploram a fragilidade dos fiéis. Ao mesmo tempo, reconheceu a relevância do trabalho missionário realizado por algumas igrejas e afirmou que se identifica com uma religião comprometida com ações sociais e com o cuidado com o próximo. Foto: Reprodução / Instagram
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Mãe de Fernanda, de 26 anos, e Gabriel, de 16, a atriz contou que o caçula pretende cursar Engenharia e também começa a dar os primeiros passos como modelo, após receber um convite de uma grande agência de São Paulo. Como o adolescente ainda é menor de idade, ela o acompanhou à reunião com os representantes da empresa. Foto: Reprodução / Instagram
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De acordo com Patrícia, o filho continua interessado no universo da moda, mas mantém os estudos como prioridade e se prepara física e psicologicamente para uma profissão que, segundo ela, exige dedicação, foco, conhecimento e respeito. Para que Gabriel tivesse uma primeira experiência na área, a família produziu e divulgou fotos de teste. Agora, ele aguardam novas oportunidades. Foto: Reprodução / Instagram
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Patrícia França Monteiro de Oliveira nasceu em Recife, em 28 de setembro de 1971, e começou a carreira teatral ainda na infância, na cidade natal, onde recebeu prêmios por trabalhos como a peça “A Ver Estrelas”. Sua estreia na televisão aconteceu em 1992, como protagonista da minissérie “Tereza Batista”. No ano seguinte, assumiu seu primeiro papel principal na novela “Sonho Meu”. Foto: Reprodução / Instagram
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Ao longo da carreira, Patrícia atuou em diversas novelas da TV Globo e da Record, entre elas “Salsa e Merengue”, “Suave Veneno”, “A Padroeira”, de 2001, “A Escrava Isaura”, “Prova de Amor”, “Luz do Sol”, “Poder Paralelo”, “Malhação Sonhos” e “Gênesis”. Além dos trabalhos na televisão, a atriz também desenvolve projetos no cinema e no teatro. Foto: Divulgação / Record
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