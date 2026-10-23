Patrícia França voltará à Globo em 2027 na novela “Paraíso Perdido” do Globoplay

Segundo Patrícia, ela prefere se dedicar a um projeto de cada vez, depois de uma experiência em que protagonizou uma novela e uma peça de teatro ao mesmo tempo, e quase foi levada à exaustão. A atriz também tem um projeto teatral que não é um musical e ainda está em fase inicial, mas pretende retomá-lo após o fim das gravações de “Paraíso Perdido”. Foto: Reprodução Youtube