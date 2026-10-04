O Orixá Ossaim no Candomblé: O Mestre das Ervas

O orixá Ossaim é uma das divindades do panteão do Candomblé, reverenciado como o poderoso orixá das ervas e plantas medicinais. Ele detém o conhecimento profundo sobre as folhas e seus poderes curativos. Diferente de outros orixás, Ossaim evita plantas cultivadas em jardins, preferindo trabalhar exclusivamente com as espécies selvagens.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ossaim, senhor da cura e do axé das folhas!

Que os obstáculos e entraves sejam afastados dos meus caminhos;

Que as encruzilhadas da vida sejam livres e abençoadas;

Senhor das Folhas!

Que no outono as folhas protejam meus caminhos;

Que na primavera as folhas enfeitem meu destino;

Que no inverno as folhas aqueçam minha jornada;

Que no verão as folhas alegrem minha vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Amém!