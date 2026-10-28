Mangueiras de água e ar apoiam rotinas industriais

A descarga e o transporte de água e ar comprimido integram rotinas de produção, limpeza, resfriamento e acionamento de ferramentas em diferentes segmentos industriais. Nesse contexto, a seleção da mangueira deve considerar pressão de trabalho, temperatura, diâmetro, ambiente de instalação e características do fluido, fatores que influenciam a segurança e a continuidade do processo.

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Dados da Pesquisa Industrial Mensal mostram a dimensão das atividades associadas à manutenção de equipamentos. Conforme o relatório oficial da pesquisa de junho de 2025, divulgado pelo IBGE, a atividade de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos cresceu 14,2% em relação a junho de 2024. O resultado contextualiza a necessidade de componentes adequados às intervenções e às operações industriais.



Segundo José Francisco dos Santos, diretor executivo da Maxxflex, “as mangueiras destinadas à água e ao ar precisam ser especificadas de acordo com as condições reais de utilização. Pressões superiores às previstas, dobras acentuadas, abrasão externa, exposição contínua às intempéries e conexões incompatíveis podem comprometer o conjunto. Por isso, inspeções visuais, verificação dos terminais e substituição programada fazem parte das práticas de manutenção”.

A Maxxflex fabrica a ACAA para descarga e transporte de água e ar em geral. Conforme o catálogo técnico, o modelo apresenta construção enrolada, tubo de borracha sintética, reforço com lonas têxteis e cobertura de borracha sintética resistente à abrasão, às intempéries e ao ozônio. A faixa informada de temperatura chega a 80 °C, com opções de pressão de 75, 150 e 300 PSI.

O catálogo também registra diferentes diâmetros internos, comprimentos máximos e configurações de terminais, que podem incluir pontas retas, punhos, flanges full-face e niples com flange fixo ou giratório. Essas variáveis permitem ajustar o conjunto às características da instalação, desde que a escolha observe o projeto e os requisitos de operação.

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A documentação das especificações, o acompanhamento das condições de uso e a inspeção periódica contribuem para organizar a manutenção. Em sistemas de água e ar, a compatibilidade entre mangueira, pressão, temperatura e terminais permanece central para reduzir falhas e preservar a estabilidade das operações industriais. Esse cuidado também favorece a padronização das rotinas e o registro técnico das intervenções realizadas pelas equipes responsáveis durante cada ciclo operacional na fábrica.