O que argumentam aliados de Flávio que levam a sério a proposta de fim da reeleição

Flávio Bolsonaro promete, se eleito, apoiar uma PEC de sua autoria, apresentada no Senado, para acabar com a reeleição para presidente da República.

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Lideranças do Centrão dizem que é ingênuo acreditar no candidato do PL e que o clã Bolsonaro não abriria mão do poder tão cedo.

Aliados que levam a sério a proposta, porém, argumentam que a ideia poderia se estender até aos governadores e teria grandes chances de contar com o aval da maioria dos eleitos nos estados em 2026. É nisso que se escoram para defender que a proposta pode dar certo.

Esse grupo diz que muitos governadores eleitos no primeiro turno estarão no segundo mandato e, portanto, mais desapegados do poder. Entre os estreantes no cargo, há muitos aliados de Flávio que poderiam apoiar a ideia, desde que se organizem direitinho.

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Em tese, qualquer mudança não poderia valer de imediato. Mas o Congresso costuma aprovar coisas que, em tese, não aprovaria.