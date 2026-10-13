Técnico comanda goleada histórica por 13 a 0 e ganha demissão de presente (Pierre Blois, técnico do Valenciennes, foi desligado do cargo após oito meses e uma goleada histórica na Copa da França)

O Valenciennes anunciou a saída do técnico Pierre Blois nesta segunda-feira (12), apenas dois dias após a equipe conquistar a maior vitória de sua história.

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Apesar da goleada por 13 a 0 sobre o CS Habarcq, pela quinta rodada da Copa da França, o treinador deixou o cargo após oito meses à frente da equipe principal.

Em comunicado oficial, o clube confirmou o desligamento.

O VAFC informa que Pierre Blois foi exonerado do cargo de treinador da equipe principal, com efeito a partir de segunda-feira, 12 de outubro, informou a instituição.

Desempenho no campeonato motivou a saída

A goleada histórica garantiu ao Valenciennes a classificação para a sexta fase da Copa da França, mas não foi suficiente para mudar a avaliação da diretoria sobre o trabalho de Pierre Blois. O contraste entre o resultado expressivo diante do CS Habarcq, equipe amadora da segunda divisão, e a campanha irregular no campeonato nacional pesou na decisão.

O desempenho na liga francesa continuou sendo motivo de preocupação para os dirigentes. O Valenciennes ocupa a 15ª posição na tabela, com duas vitórias, dois empates e cinco derrotas em nove partidas disputadas.

O retrospecto abaixo das expectativas aumentou a pressão sobre a comissão técnica. Diante desse cenário, a diretoria optou pela mudança no comando da equipe na tentativa de reverter a situação e recuperar a regularidade nos próximos compromissos da temporada.

Pierre Blois deixa o cargo, e clube anuncia técnico interino

Pierre Blois chegou ao Valenciennes em junho de 2021 e construiu sua trajetória nas categorias de base do clube. Durante esse período, trabalhou com as equipes sub-16, sub-17 e sub-19, além de comandar o time reserva, antes de assumir a equipe principal em fevereiro de 2026.

Para conduzir o elenco durante a transição, o Valenciennes nomeou Samuel Goethals como treinador interino, com Rudy Mater na função de auxiliar técnico. Os dois profissionais já integravam a comissão técnica de Blois, o que pode facilitar a continuidade dos trabalhos neste momento de mudança.

A nova comissão terá como principal desafio melhorar os resultados da equipe no campeonato francês após as primeiras nove rodadas. Ao mesmo tempo, precisará preparar o elenco para a sequência da Copa da França, competição em que o Valenciennes avançou de fase após registrar a maior goleada de sua história.

Assim, o clube inicia uma nova etapa da temporada com objetivos distintos: reagir na liga nacional e manter vivo o sonho de avançar ainda mais no torneio eliminatório.

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