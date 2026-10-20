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Grass rebate Celina, acusa governadora de fake news e cobra presença em debates

Candidato do PT ao GDF rechaça promover campanha do medo contra adversária na reta final da disputa

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Victor Fuzeira
Victor Fuzeira
Repórter
20/10/2026 15:27

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Grass rebate Celina, acusa governadora de fake news e cobra presença em debates
Grass rebate Celina, acusa governadora de fake news e cobra presença em debates crédito: Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O candidato do PT ao Palácio do Buriti, Leandro Grass, rebateu nesta terça-feira, 20, as acusações da governadora Celina Leão (PP) de que estaria promovendo uma campanha do medo, com ataques e disseminação de informações falsas na reta final da disputa pelo GDF (Governo do Distrito Federal). Em conversa com a coluna, o petista negou irregularidades e contra-atacou, acusando a adversária de disseminar desinformação ao afirmar que ele teria sido condenado pela Justiça Eleitoral.

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Celina deveria apontar quais seriam as acusações falsas que estou fazendo. Se não fugisse dos debates, eu poderia mostrar a ela que as denúncias contra a sua chapa e seu candidato a vice [Gustavo Rocha] são bem fundamentadas, afirmou Grass. Ela também poderia aproveitar para reconhecer as mentiras que espalha, como a de que fui condenado pela Justiça Eleitoral.

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A declaração faz referência à decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que derrubou, por unanimidade, a condenação do petista à inelegibilidade por abuso dos meios de comunicação social nas eleições de 2022, quando disputou o governo do DF pelo PV e vencidas por Ibaneis Rocha (MDB). Agora filiado ao PT, Grass tenta chegar pela primeira vez ao comando do Executivo local. No primeiro turno, recebeu 569.930 votos, o equivalente a 34,47% dos votos válidos. O segundo turno entre Grass e a governadora Celina Leão (PP) será no próximo domingo, 25.

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