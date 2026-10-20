Grass rebate Celina, acusa governadora de fake news e cobra presença em debates

O candidato do PT ao Palácio do Buriti, Leandro Grass, rebateu nesta terça-feira, 20, as acusações da governadora Celina Leão (PP) de que estaria promovendo uma campanha do medo, com ataques e disseminação de informações falsas na reta final da disputa pelo GDF (Governo do Distrito Federal). Em conversa com a coluna, o petista negou irregularidades e contra-atacou, acusando a adversária de disseminar desinformação ao afirmar que ele teria sido condenado pela Justiça Eleitoral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Celina deveria apontar quais seriam as acusações falsas que estou fazendo. Se não fugisse dos debates, eu poderia mostrar a ela que as denúncias contra a sua chapa e seu candidato a vice [Gustavo Rocha] são bem fundamentadas, afirmou Grass. Ela também poderia aproveitar para reconhecer as mentiras que espalha, como a de que fui condenado pela Justiça Eleitoral.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A declaração faz referência à decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que derrubou, por unanimidade, a condenação do petista à inelegibilidade por abuso dos meios de comunicação social nas eleições de 2022, quando disputou o governo do DF pelo PV e vencidas por Ibaneis Rocha (MDB). Agora filiado ao PT, Grass tenta chegar pela primeira vez ao comando do Executivo local. No primeiro turno, recebeu 569.930 votos, o equivalente a 34,47% dos votos válidos. O segundo turno entre Grass e a governadora Celina Leão (PP) será no próximo domingo, 25.