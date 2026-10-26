Templo Dourado: berço do Sikhismo é o maior refeitório gratuito do mundo

O Harmandir Sahib foi fundado no século 16 por Guru Arjan, o quinto guru do sikhismo, que idealizou um espaço aberto a todos. Sua construção foi concluída em 1604, quando o Guru instalou o Adi Granth, a primeira versão das escrituras sagradas dos sikhs, no interior do templo. Desde então, o Templo Dourado tornou-se símbolo da fé e da união espiritual, consolidando-se como o centro da religião sikh. A presença do templo em Amritsar transformou a cidade em polo espiritual e cultural, atraindo pere Foto: Reprodução do Flickr James Craddock