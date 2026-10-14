Facetas em resina ganham espaço na odontologia estética em Londrina

A busca por tratamentos estéticos odontológicos tem ampliado o interesse por técnicas que procuram conciliar mudanças no sorriso e características naturais dos dentes. Entre as opções estão as facetas em resina composta, procedimento que permite modificar aspectos como formato, contorno e tonalidade, de acordo com a avaliação clínica e os objetivos de cada paciente.

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Em Londrina, a dentista Carolina Munhoz trabalha com facetas em resina estratificada, técnica na qual o material é aplicado em camadas para permitir o controle de diferentes características estéticas. O planejamento considera as condições dos dentes, as expectativas do paciente e a viabilidade do tratamento em cada caso.

Antes da execução, a avaliação busca definir quais mudanças são possíveis e como elas podem se integrar ao conjunto do sorriso. Aspectos como proporções dentárias, formato dos dentes e tonalidade são considerados durante o planejamento, com o objetivo de evitar resultados padronizados.

Na técnica estratificada, a aplicação de diferentes incrementos de resina permite trabalhar nuances de cor, translucidez, volume e textura. A etapa de escultura manual também possibilita ajustar contornos e detalhes de cada dente, enquanto o acabamento e o polimento contribuem para a aparência final.

A escolha da tonalidade é outra etapa do processo. A preferência do paciente é considerada em conjunto com a avaliação profissional, que leva em conta as características individuais e as possibilidades técnicas do procedimento.

"Cada sorriso precisa ser pensado de maneira individual. O que fica bonito em uma pessoa pode não necessariamente combinar com outra. Por isso, gosto de entender primeiro o que o paciente procura e, a partir disso, planejar cada detalhe do tratamento", afirma Carolina Munhoz.

Embora a técnica permita trabalhar diferentes características estéticas, o resultado depende de fatores como as condições iniciais dos dentes, o planejamento, a execução e os cuidados posteriores. A indicação das facetas exige avaliação odontológica, inclusive para verificar a saúde bucal e as alternativas de tratamento disponíveis.

A experiência técnica do profissional também participa desse processo. A manipulação da resina, a construção das camadas, a definição dos contornos e o polimento exigem atenção aos detalhes para alcançar o resultado planejado.

"É um trabalho que exige muito cuidado com os detalhes. A mão do profissional faz diferença em cada etapa, desde a construção das camadas de resina até o acabamento final", diz a dentista.

A profissional também compartilha informações sobre seu trabalho e registros de tratamentos em suas redes sociais. Os resultados de cada procedimento, no entanto, variam conforme as características clínicas de cada paciente, e a avaliação individual é necessária para determinar a indicação e as expectativas possíveis.

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O uso de facetas em resina composta é uma das alternativas da odontologia estética para quem deseja modificar a aparência do sorriso. A escolha da técnica deve considerar não apenas o resultado visual pretendido, mas também a saúde dos dentes, a preservação das estruturas dentárias e a manutenção ao longo do tempo.