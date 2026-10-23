A verdade depende da cultura? Filósofo desafia uma ideia da filosofia atual e defende o pensamento crítico e a argumentação na hora de avaliar opiniões

O filósofo e pedagogo José Antonio Marina colocou em debate uma questão clássica do pensamento: a ideia de que todas as opiniões merecem a mesma consideração e a existência de uma verdade compartilhada. Ao questionar o avanço do relativismo, o pensador defende o resgate da argumentação e do senso crítico na sociedade.

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Em suas aulas de pós-graduação, Marina costuma perguntar aos estudantes se todas as opiniões são respeitáveis. Diante das frequentes respostas afirmativas, ele discorda de forma enfática. Para o educador, a proteção deve recair sobre o direito do indivíduo de manifestar o que pensa sem sofrer perseguições, e não sobre o conteúdo expresso.

A distinção entre o direito e o conteúdo

Marina pontua a separação entre a liberdade individual e a validade das afirmações: "o que é respeitável é o direito a expor sua opinião sem que haja uma inquisição". A partir desse princípio, ele ressalta que certas posturas podem ser estúpidas, injustas ou racistas, sem que o rótulo de opinião pessoal sirva de escudo contra o questionamento.

A democracia assegura a livre manifestação, mas isso não obriga o conjunto social a validar qualquer declaração como correta. O filósofo adverte sobre uma renúncia progressiva à análise: "estamos fazendo uma espécie de abdicação precisamente do sentido crítico". Segundo ele, consolidou-se o equívoco de presumir que a liberdade de pensar torna qualquer pensamento automaticamente aceitável.

Argumentação e busca pela verdade

Para receber validação séria, qualquer ideia necessita de justificativa, confronto e debate com outras pessoas. Marina rejeita o encerramento de discussões baseado somente em sentimentos, intuições ou convicções íntimas. Como referência, ele cita versos conhecidos de Antonio Machado: "a verdade, sua verdade, não, a verdade; e venha comigo buscá-la", defendendo uma apuração conjunta.

Essa abordagem estabelece que os pontos de vista possuem pesos diferentes:

Proposições amparadas em raciocínios e evidências sólidas se sustentam perante a análise.

Concepções frágeis desmoronam quando submetidas ao crivo da crítica.

Critérios objetivos permitem distinguir análises bem estruturadas de teses inconsistentes.

Marina também reprova posturas da filosofia contemporânea que ligam a verdade estritamente aos contextos culturais: "a filosofia atual está flertando com que isso da verdade depende das culturas". Ao rebater essa visão, o filósofo declara categoricamente: "a verdade é a verdade". O objetivo não elimina interpretações distintas da realidade, mas reforça a necessidade de discutir, justificar e revisar o pensamento.

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Entre as reflexões pedagógicas do pensador, consta também o alerta sobre a formação juvenil: "o maior erro educativo tem sido dizer aos jovens: só importa sua felicidade e alcançá-la é muito fácil". O debate sobre formação crítica dialoga ainda com a advertência do filósofo alemão Friedrich Nietzsche: "a forma mais segura de corromper um jovem é ensiná-lo a ter em maior estima quem pensa como ele do que quem pensa diferente".