Representar o produtor rural exige diálogo e cobrança

Quando se fala em agronegócio, a atenção costuma se voltar para a produção, os mercados e as novas tecnologias. Mas, por trás de cada atividade rural, há produtores que enfrentam desafios diferentes, conforme a região, o tamanho da propriedade e o tipo de produção. Para que o campo avance, essas realidades precisam ser ouvidas e consideradas.

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É nesse ponto que a representação sindical tem um papel importante. Cabe ao sindicato ouvir os produtores, compreender as necessidades do setor e levar essas demandas às instituições responsáveis. Esse trabalho exige presença, informação e acompanhamento.

Os desafios são diversos. Custos de produção, acesso ao crédito, infraestrutura, segurança, assistência técnica, conectividade e condições climáticas podem afetar o planejamento e a continuidade das atividades. As respostas precisam considerar as particularidades de cada região e de cada atividade rural.

A experiência local ajuda a dar consistência a esse debate. O contato próximo com os produtores permite identificar preocupações e levar às instituições questões que nem sempre aparecem nos indicadores gerais. Também ajuda a construir propostas conectadas à realidade de quem trabalha no campo.

O diálogo institucional é necessário, mas precisa produzir encaminhamentos. Quando uma decisão, uma política ou a falta de resposta prejudica os produtores, o sindicato tem o dever de apontar os impactos, formalizar as demandas e cobrar providências. Essa cobrança deve ser firme, fundamentada e acompanhada até que haja uma resposta. Se necessário, a entidade deve adotar as medidas cabíveis para defender os interesses do setor.

A atuação sindical deve ser independente e orientada pelos efeitos concretos sobre a atividade rural. O compromisso é com os produtores. Isso significa reconhecer iniciativas que atendam às necessidades do campo e questionar, com clareza, aquelas que criem dificuldades ou deixem demandas sem solução.

Também é essencial prestar contas do trabalho realizado. Informar os associados sobre reuniões, solicitações, respostas e próximos passos fortalece a participação e permite que os produtores acompanhem a atuação da entidade.

O futuro do agro depende de conhecimento, planejamento, investimento e condições para que os produtores desenvolvam suas atividades. Os sindicatos rurais contribuem quando conectam as demandas do campo às instituições, apoiam os produtores e cobram respostas para os problemas que afetam o setor.

Em Itapirapuã, esse compromisso orienta o trabalho do Sindicato Rural: estar próximo de quem produz, ouvir suas necessidades e defender seus interesses com diálogo, presença e firmeza. A representação só cumpre seu papel quando, além de levar as demandas adiante, acompanha os encaminhamentos e cobra soluções.

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Edgard Scatena é médico veterinário e presidente do Sindicato Rural de Itapirapuã