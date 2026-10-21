Avalanche no Alasca: cadela sobrevive após 50 horas perdida na neve profunda

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Uma avalanche no Chugach State Park, no Alasca, arrastou dois alpinistas experientes por cerca de 150 metros a partir de uma crista no dia 10 de outubro, segundo o "Scripps News". Os homens sofreram ferimentos graves e foram levados ao hospital, enquanto a cadela LouLou, uma mistura de Poodle e Husky Siberiano de 4 anos que os acompanhava, desapareceu.

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Conforme noticiou o "People.com", foram necessárias cerca de 50 horas, um rastreador AirTag e buscas coordenadas do exterior para localizar o animal. Lauren Padawer, companheira do tutor Brian, estava fora do país para comemorar os 80 anos do pai quando viu uma publicação sobre o acidente.

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Após confirmar que Brian e o parceiro de escalada sobreviveram, ela acionou pessoas para auxiliar nas buscas. O rastreador preso à cadela trouxe uma alternativa de localização, embora a primeira posição calculada apresentasse um erro de quase 800 metros.

Mobilização e novo sinal

O relevo tornou a diferença crítica, como detalhou Lauren Padawer: "em um mapa comum, isso não parece muito. Nas montanhas acidentadas de Chugach, 800 metros podem representar uma crista totalmente diferente, outro vale ou outra encosta, especialmente com o tempo instável e por vezes tempestuoso".

Mais de 20 pessoas participaram das buscas no solo com o apoio de um cão farejador. As operações avançaram com Amanda Barker e Dave Beckett, dois pilotos profissionais que conseguiram se aproximar para captar uma nova transmissão do AirTag antes que a tempestade interrompesse as buscas.

A mais de 8 mil quilômetros de distância, Lauren analisou imagens de satélite da Apple em conjunto com outro aplicativo de mapas para avaliar a geografia do terreno. Esse procedimento permitiu identificar o ponto exato da transmissão captada pelos aviadores.

Resgate no gelo

Após cerca de 50 horas, a cadela foi localizada amplamente ilesa. Em postagem no "Facebook", Lauren chamou Amanda Barker e Dave Beckett de "os heróis do resgate de LouLou", afirmando que "sua generosidade, talento e determinação transformaram uma busca desesperada em um retorno extraordinário".

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Sobre a postura do animal diante da equipe de salvamento, Lauren relatou: "e LouLou, fiel a si mesma, aceitou o resgate com uma prudência digna. Aparentemente, nem mesmo 50 horas sozinha nas montanhas de Chugach foram suficientes para fazê-la abandonar suas exigências para conhecer novas pessoas".