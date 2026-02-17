Assine
Dez esquiadores desaparecidos após avalanche na Califórnia

AF
AFP
Repórter
17/02/2026 22:30

Equipes de resgate trabalham para localizar dez esquiadores desaparecidos após uma avalanche no norte da Califórnia (Estados Unidos), atingido por uma forte tempestade, informaram autoridades locais nesta terça-feira(17). 

A avalanche ocorreu às 11h30 locais (16h30 em Brasília), no  Castle Peak, um dos mais populares picos da Floresta Nacional de Tahoe, e atingiu 16 pessoas: 12 esquiadores e quatro guias, disse a delegacia do condado de Nevada, que faz divisa com a região. 

“Pelo menos seis dos esquiadores sobreviveram à avalanche e permanecem no local aguardando o resgate, com os dez restantes desaparecidos no momento deste despacho”, detalhou a delegacia. 

“Os esforços de resgate avançam agora com 46 socorristas”, indicou. “As condições meteorológicas continuam altamente perigosas”, acrescentou.

