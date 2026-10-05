Mary Kay lança a coleção K-Beauty Texture Edit

A Mary Kay Inc., a icônica gigante da beleza, anunciou hoje o lançamento da K-Beauty Texture Edit, uma coleção especial de cuidados com a pele disponível enquanto durarem os estoques. A coleção aproveita o impulso da maior plataforma global da empresa voltada para o consumidor, a Beauty Is More Beautiful Shared™, lançada em setembro.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261005265886/pt/

Mary Kay's Special Edition K-Beauty Texture Edit is a trend-forward collection which includes three Korea-made products: the Mary Kay® Melt-In Cleansing Balm, Mary Kay® Snail Gel Face Patches and Mary Kay® Collagen Moisturizing Gel. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Inspirada na filosofia coreana de cuidados com a pele e autocuidado — que exerce influência global —, a K-Beauty Texture Editfoi criada para se alinhar a um movimento cultural global de beleza que cativa a próxima geração. A coleção, que está na vanguarda das tendências, inclui três produtos fabricados na Coreia: o Mary Kay® Melt-In Cleansing Balm, o Mary Kay® Snail Gel Face Patches e o Mary Kay® Collagen Moisturizing Gel.

Esse lançamento representa mais um momento emocionante na evolução contínua da Mary Kay, à medida que a empresa amplia sua presença global, estabelece conexão com uma nova geração de entusiastas da beleza e continua apoiando as consultoras de beleza independentes e as clientes fiéis, que são fundamentais para o seu sucesso há décadas.

Lançado apenas um mês após a estreia do Beauty Is More Beautiful Shared™, o K-Beauty Texture Edit dá vida à filosofia da plataforma por meio de produtos criados para estimular descobertas, conversas e experiências compartilhadas de beleza. Ele também reflete a estratégia da Mary Kay de combinar inovação inspirada globalmente com o atendimento personalizado e os relacionamentos que continuam sendo essenciais à experiência Mary Kay.

“O legado da Mary Kay sempre esteve enraizado na inovação, em ouvir os consumidores e em acompanhar a evolução da cultura da beleza em todas as partes do mundo”, disse Dr. Lucy Gildea, diretora de Marca e Ciência da Mary Kay Inc. “O K-Beauty Texture Edit dá vida a esse espírito ao traduzir tendências globais de beleza em experiências relevantes para os consumidores e para nossos Consultores de Beleza Independentes. Como parte de Beauty Is More Beautiful Shared™, a iniciativa também nos ajuda a ampliar o reconhecimento e a relevância da marca junto à próxima geração de consumidores de produtos de beleza, ao mesmo tempo que preserva o legado que nos conecta a todos.”

A coleção Mary Kay K-Beauty Texture Edit inclui três etapas conhecidas – limpeza, adesivos e hidratação – em formatos divertidos e sensoriais. Cada produto se encaixa facilmente em uma rotina já estabelecida, para que as clientes possam experimentar algo novo sem alterar o que já funciona. A coleção apresenta:

Bálsamo de Limpeza “Melt-In” Mary Kay® – um limpador transformador que passa de bálsamo a óleo e depois a leite, com infusão regenerativa de PDRN 1 (DNA de salmão), óleo de farelo de arroz e vitamina E, que ajuda a deixar a pele macia e limpa.

– um limpador transformador que passa de bálsamo a óleo e depois a leite, com infusão regenerativa de PDRN (DNA de salmão), óleo de farelo de arroz e vitamina E, que ajuda a deixar a pele macia e limpa. Adesivos Faciais em Gel de Caracol Mary Kay® – adesivos faciais refrescantes em hidrogel, formulados com mucina de caracol, niacinamida, extrato de alcaçuz e diversas formas de ácido hialurônico para ajudar a hidratar e iluminar a aparência da pele.

– adesivos faciais refrescantes em hidrogel, formulados com mucina de caracol, niacinamida, extrato de alcaçuz e diversas formas de ácido hialurônico para ajudar a hidratar e iluminar a aparência da pele. Gel Hidratante com Colágeno Mary Kay® – um hidratante em gel elástico com peptídeos de colágeno, niacinamida e esqualano para proporcionar hidratação e um brilho volumoso, inspirado na “pele de vidro”.

Criada para atrair a próxima geração de consumidores, a coleção K-Beauty Texture Edit mantém-se acessível aos clientes atuais ao combinar inovação orientada por tendências com a abordagem distinta da Mary Kay em relação à beleza e aos relacionamentos entre gerações.

Por meio de sua rede global de consultoras de beleza independentes, a Mary Kay continua a oferecer experiências personalizadas, conectando as clientes aos produtos, à educação e à comunidade. A coleção K-Beauty Texture Edit amplia essa oportunidade, oferecendo aos consumidores uma nova maneira de explorarem um dos movimentos de beleza mais influentes do mundo por meio de uma marca global de confiança.

A coleção estará disponível a partir do dia 5 de outubro de 2026 no site da Mary Kay e por meio Consultoras de Beleza Independentes da Mary Kay em mercados participantes, enquanto durarem os estoques.

Além da inovação contínua de produtos, a Mary Kay anunciou recentemente novas formas de atrair a próxima geração de consumidores para se engajar com a marca:

Plataforma My Shop da Mary Kay : lançada nos EUA e na Alemanha em 2025 e expandida para o Canadá, México e Espanha neste verão, a “My Shop” está sendo implementada progressivamente globalmente. A My Shop foi projetada para atender às necessidades de experiência de compra dos consumidores e dialogar com uma geração nativamente digital, que exige conveniência, opções e interações seguras, tudo em um só lugar. A Mary Kay My Shop também oferece às Consultoras de Beleza Independentes vitrines digitais personalizadas integradas a e-commerce, pagamentos, atendimento de pedidos e redes sociais, capacitando-as a atender aos clientes onde quer que estejam.

: lançada nos EUA e na Alemanha em 2025 e expandida para o Canadá, México e Espanha neste verão, a “My Shop” está sendo implementada progressivamente globalmente. A My Shop foi projetada para atender às necessidades de experiência de compra dos consumidores e dialogar com uma geração nativamente digital, que exige conveniência, opções e interações seguras, tudo em um só lugar. A Mary Kay My Shop também oferece às Consultoras de Beleza Independentes vitrines digitais personalizadas integradas a e-commerce, pagamentos, atendimento de pedidos e redes sociais, capacitando-as a atender aos clientes onde quer que estejam. Em março de 2026, a Mary Kay lançou seu “Global Social Squad” , reunindo mais de 70 Consultoras de Beleza Independentes em 15 mercados como criadoras de conteúdo para redes sociais.

, reunindo mais de 70 Consultoras de Beleza Independentes em 15 mercados como criadoras de conteúdo para redes sociais. Tecnologia de beleza: o Foundation Finder baseado em IA, da Mary Kay, analisa 151 pontos faciais para recomendar a tonalidade ideal diretamente pelo celular, em poucos segundos. O Mary Kay Foundation Finder foi recentemente reconhecido como finalista do Gartner Eye on Innovation Awards for Retail & Consumer Goods 2026 (Prêmio “Gartner Eye on Innovation” para o Setor de Varejo e Bens de consumo de 2026).

Você sabia?

A Mary Kay ficou em 8º lugar entre 5.500 marcas na lista Best Brands for Social Impact da Forbes 2 (Melhores Marcas em Impacto Social de 2026 da Forbes), subindo da excelente 9ª posição alcançada em 2025 . A Mary Kay é a única marca de beleza entre as 15 primeiras e a única empresa de venda direta na lista.

entre 5.500 marcas na lista . A Mary Kay é a única marca de beleza entre as 15 primeiras e a única empresa de venda direta na lista. A Mary Kay ficou em 2º lugar na lista Forbes 2026 Best Customer Service (Melhores Atendimentos ao Cliente de 2026 da Forbes), subindo da 93ª posição em 2025 3 . A Mary Kay é a única marca de beleza entre as 15 primeiras e a única empresa de venda direta entre as 50 primeiras.

(Melhores Atendimentos ao Cliente de 2026 da Forbes), subindo da 93ª posição em 2025 . A Mary Kay é a única marca de beleza entre as 15 primeiras e a única empresa de venda direta entre as 50 primeiras. A Mary Kay foi eleita a marca nº 1 de venda direta de produtos para cuidados com a pele e maquiagem no mundo4 pela Euromonitor International por quatro anos consecutivos (2023-2026).

SOBRE A MARY KAY

Há mais de 60 anos, a Mary Kay vem empoderando gerações de mulheres ao redor do mundo para que descubram juntas a beleza, construam futuros significativos e encontrem uma comunidade de apoio mútuo. Desde sua fundação, em 1963, pela empresária Mary Kay Ash, a empresa global de beleza já conectou mulheres em 40 mercados por meio de produtos inovadores para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e bem-estar. A Mary Kay transforma propósito em ação ao apoiar causas femininas, investir em inovação científica e trabalhar por um futuro mais sustentável. A Mary Kay se dedica, em sua essência, a enriquecer a vida das mulheres e a criar oportunidades para que elas prosperem juntas. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn.

____________________________________ 1 O polidesoxirribonucleotídeo (PDRN) é uma mistura de fragmentos purificados de DNA de salmão. 2 Alan Schwarz (17 de março de 2026). Forbes — Best Brands For Social Impact 2026. https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/ 3 Alan Schwarz (14 de outubro de 2025). Forbes — Best Customer Service 2026. https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/ 4 “Fonte: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care, edição de 2026, vendas em valor a preço de venda no varejo (RSP), dados de 2025”

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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