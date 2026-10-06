A illumynt anuncia o lançamento do Talorem®, incorporando rigor de engenharia a uma gestão de reuso tecnológico mais inteligente

A illumynt — empresa de gestão de ciclo de vida impulsionada por tecnologia que atende a infraestruturas de IA, ambientes de hiperescala, OEMs e corporações — anunciou hoje o lançamento do Talorem®, sua plataforma tecnológica proprietária concebida para conferir maior precisão, inteligência e valor de recuperação à gestão de ativos de computação avançada.

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A plataforma tecnológica proprietária da Illumynt, o Talorem, é responsável por testes, recondicionamento, recuperação, classificação e inteligência de ativos em larga escala, seguindo um padrão de engenharia. Baseado na tecnologia por trás das operações de ciclo de vida de computação avançada da Illumynt, o Talorem reúne testes e qualificação com padrão OEM, recuperação de componentes em sala limpa e uma infraestrutura centralizada de classificação e análises, gerando maior inteligência em todas as etapas do ciclo de vida dos ativos e possibilitando um processamento mais rápido, uma classificação mais precisa e um maior valor de recuperação.

“A Talorem representa a forma como acreditamos que a gestão do ciclo de vida da tecnologia precisa evoluir”, afirmou Jörg Herbarth, CEO da illumynt. “Quanto mais precisamente pudermos identificar, testar e compreender um ativo, melhores serão as decisões que poderemos tomar sobre seu próximo uso — e maior será o valor que poderemos recuperar para nossos clientes.”

O rigor da engenharia por trás da reutilização inteligente

Conforme a infraestrutura se torna mais complexa e os ciclos de renovação se aceleram, as abordagens tradicionais para descarte de ativos de TI podem se mostrar limitadas devido a processos manuais, testes generalizados e dados incompletos sobre esses ativos. Por isso, o Talorem aplica uma metodologia de nível de engenharia e processos padronizados para determinar se a tecnologia deve ser reimplantada, reparada, revendida, desmontada para a recuperação de componentes de alto valor ou reciclada de maneira responsável.

Tão relevante quanto, o Talorem gera dados estruturados sobre os ativos em todas as etapas do processo. À medida que o volume de equipamentos processados avança, essa inteligência se consolida, estabelecendo parâmetros mais precisos, respaldando avaliações de recuperação mais fundamentadas e viabilizando decisões de ciclo de vida pautadas no desempenho real dos ativos, e não em premissas.

Desenvolvido para a economia da computação avançada

Para hiperescaladores, fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e corporações, a dinâmica econômica do descarte de tecnologia passa por uma transformação. O hardware se torna cada vez mais especializado; componentes individuais conservam valor expressivo mesmo após o encerramento do ciclo de vida do sistema principal; e a precisão nos testes e na triagem impacta diretamente as decisões de reuso, revenda e recuperação de ativos.

Com base nessa realidade, o Talorem foi criada para combinar disciplina de engenharia com inteligência de ativos e ajudar as organizações a compreenderem não apenas o que é um ativo, mas também o que ele pode fazer e qual é o seu valor atual.

“A circularidade é cada vez mais um desafio de engenharia e de dados, não apenas de logística”, acrescentou Herbarth. “O Talorem nos permite tomar decisões mais inteligentes sobre reutilização e recuperação em larga escala, ao mesmo tempo em que oferece a nossos clientes maior visibilidade sobre a condição e o valor de sua tecnologia.”

Sobre a illumynt

A Illumynt é uma empresa de gestão do ciclo de vida orientada pela tecnologia, que ajuda organizações a maximizarem o valor de infraestruturas complexas de TI e de computação avançada. Por meio de diagnósticos de nível de engenharia, reparos, recuperação de componentes, processamento seguro e inteligência de ativos, a Illumynt auxilia provedores de hiperescala, fabricantes de equipamentos originais (OEM) e empresas a prolongar o ciclo de vida da tecnologia, recuperar mais valor e tomar decisões mais bem fundamentadas sobre a infraestrutura.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006449494/pt/

Alyson Kaye

Alyson.kaye@illumynt.com

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