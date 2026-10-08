Menina de 10 anos levada pelo pai pisca para um policial, e um sinal discreto marca a virada do caso que termina com o resgate da criança no litoral

Uma menina de 10 anos sequestrada pelo próprio pai foi resgatada pela Polícia Militar em Praia Grande, no litoral de São Paulo, após pedir socorro de maneira discreta. A garota aproveitou a aproximação dos agentes e piscou o olho para a equipe durante uma abordagem preventiva no meio da rua.

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O pai da vítima, Wellington Ferreira da Silva, acabou detido na madrugada de quarta-feira (7), no Bairro Guilhermina. Ele era procurado pela Justiça sob a acusação de dopar e espancar a ex-companheira em um hotel no município de Barueri antes de fugir com a filha.

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Abordagem e sinal discreto

Os policiais militares retornavam de outra ocorrência quando avistaram dois pedestres caminhando na chuva. As circunstâncias do deslocamento e o horário levantaram suspeitas imediatas na equipe que patrulhava a região litorânea.

O comandante do 45º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), tenente Thiago Marinho Rodrigues, afirmou que a abordagem foi motivada pelo horário, pelas condições climáticas e pelo dia da semana. Segundo ele, o fato de não haver nenhum estabelecimento comercial aberto no momento em que os dois estavam na rua também contribuiu para aumentar as suspeitas da equipe.

Assim que a viatura se aproximou da calçada, a criança percebeu a oportunidade de alertar a guarnição sem chamar a atenção do agressor. A garota piscou na direção de um dos policiais, emitindo um sinal silencioso de perigo que foi prontamente compreendido pelo agente durante a averiguação inicial.

Tentativa de fuga e captura

Enquanto um dos policiais realizava a consulta dos documentos e dados nos sistemas de segurança, Wellington tentou correr para despistar a guarnição. A menina aproveitou o momento de afastamento do pai para revelar aos agentes que havia sido sequestrada e que a mãe já procurava a polícia para denunciar o crime.

Diante do relato da vítima, a equipe iniciou uma perseguição imediata ao suspeito. O homem correu da Rua Argentina até a Avenida Presidente Castelo Branco, local onde os policiais conseguiram interceptá-lo. Wellington ofereceu resistência física contra a ordem de prisão, exigindo o emprego de força moderada e algemas para a contenção final.

Com o agressor detido, os policiais entraram em contato com a mãe da vítima, Jéssika Ferreira da Silva. A mulher admitiu que pensou se tratar de um trote telefônico até participar de uma chamada de vídeo e visualizar a filha em segurança. Aliviada com o desfecho, a mãe agradeceu aos policiais pelo resgate da filha.

Histórico de agressão e dias nas ruas

O sequestro teve início em 20 de setembro, quando Wellington levou a ex-companheira e a filha para um quarto de hotel em Barueri, onde teria dopado e agredido a mulher. Em seguida, o homem abandonou o local com a vítima ferida e fugiu levando a criança.

A mãe da garota ficou 12 dias sem receber notícias sobre o paradeiro da menina, até que o ex-companheiro começou a fazer telefonemas exigindo quantias em dinheiro. Segundo informações da investigação, durante o período de fuga, o homem teria feito ameaças relacionadas à criança.

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Durante o período, Wellington circulou com a menor por diversos municípios antes de ser localizado em Praia Grande.