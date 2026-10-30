Western Union amplia uso do WhatsApp como canal para transferências internacionais no Brasil

São Paulo, 30 de Outubro - O WhatsApp vem ampliando seu papel na vida digital dos brasileiros e deixando de ser apenas um espaço para troca de mensagens para também fazer parte da relação dos consumidores com empresas e serviços. Segundo o IBGE, 90,2% dos usuários de internet no Brasil utilizaram aplicativos para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens em 2025. O celular, por sua vez, foi utilizado por 98,7% dos internautas para acessar a internet.

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É nesse ambiente que a Western Union vem expandindo o uso do aplicativo como canal para serviços financeiros. O WhatsApp oficial da companhia permite iniciar uma transferência internacional diretamente pelo chat, enviar recursos para contas bancárias e carteiras digitais e realizar o pagamento da transação via Pix. Também é possível reservar a compra de moeda estrangeira pelo canal e fazer a retirada em uma loja própria.

A adoção do canal já aparece nos dados da operação. Em julho, o WhatsApp foi o quinto maior canal de retail da Western Union em número de transações. A companhia prepara uma nova fase da campanha para outubro, com foco em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Manaus e atenção especial aos clientes imigrantes.

"O comportamento digital do consumidor brasileiro mostra que as pessoas valorizam cada vez mais experiências simples e integradas à sua rotina. Para a Western Union, estar no WhatsApp significa levar uma etapa importante da jornada financeira para um ambiente que o cliente já conhece e utiliza diariamente. Nosso objetivo é tornar o processo de envio internacional mais conveniente, sem abrir mão dos padrões de segurança e da qualidade da experiência", afirma Priscila Nogueira, presidente da Western Union no Brasil e vice-presidente regional para outros sete países da América Latina.

A presença do WhatsApp no cotidiano brasileiro ajuda a contextualizar esse movimento. Pesquisa Super Panorama Mobile Time/Opinion Box, realizada com 4.138 brasileiros que possuem smartphone entre 4 e 24 de março de 2026, mostra que o aplicativo estava presente na tela inicial de 64,8% dos smartphones brasileiros, ante 53% na medição anterior.

Outro elemento da jornada é o Pix, que se tornou parte da infraestrutura de pagamentos utilizada pelos brasileiros. Segundo o Banco Central, mais de 170 milhões de pessoas físicas já haviam realizado Pix até maio de 2026, enquanto o sistema registrou mais de 7 bilhões de transações somente naquele mês.

Na prática, a combinação das duas plataformas permite que uma operação que tradicionalmente exigiria diferentes etapas seja conduzida a partir de uma conversa no WhatsApp: o cliente inicia a transferência, informa os dados necessários, escolhe a forma de recebimento e realiza o pagamento via Pix. O canal também se conecta à rede física da Western Union para operações de câmbio que exigem retirada presencial.

O movimento faz parte da estratégia da Western Union de ampliar os pontos de contato com seus clientes, combinando canais digitais e presenciais. A companhia mantém sua operação por meio de aplicativo, site, lojas próprias e pontos de venda autorizados, enquanto desenvolve novas formas de integrar serviços à rotina dos consumidores.

Sobre Western Union

Western Union (NYSE: WU) é uma empresa global de serviços financeiros comprometida em ajudar pessoas, empresas e comunidades a movimentar dinheiro e acessar as ferramentas financeiras necessárias para prosperar. Hoje, conectamos clientes em mais de 200 países e territórios, possibilitando transações internacionais e em diferentes moedas por meio de bilhões de contas bancárias, milhões de carteiras e cartões digitais e centenas de milhares de pontos de venda em todo o mundo.

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Impulsionada por uma estratégia digital em primeiro lugar, a Western Union está evoluindo além das remessas para construir uma rede mais ampla de serviços financeiros, oferecendo soluções rápidas, seguras e acessíveis que apoiam todas as etapas da jornada financeira de nossos clientes. No Brasil, a empresa opera mais de mil pontos de venda, incluindo 70 lojas próprias, e oferece uma ampla gama de serviços, incluindo transferências de dinheiro, serviços digitais, câmbio de moeda e seguro de viagem. Para mais informações, visite westernunion.com ou baixe o aplicativo Western Union.