Estilo de Vida
Manteiga ou margarina? Entenda as diferenças e saiba o que considerar na escolha
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Como se faz a manteiga A manteiga é produzida ao bater o creme de leite, também chamado de nata. O processo separa a gordura da parte líquida. De origem animal, ela tem sabor característico e pode ser encontrada com ou sem sal. Foto: imagem gerada por i.a
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Como se faz a margarina A margarina é feita principalmente de óleos e gorduras vegetais, combinados com água e outros ingredientes. A formulação varia entre marcas e versões, o que influencia sua textura, seu sabor e sua composição nutricional. Foto: imagem gerada por i.a
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As gorduras são diferentes A manteiga tem uma proporção elevada de gordura saturada. A margarina reúne gorduras saturadas e insaturadas em quantidades que dependem dos ingredientes utilizados. Por isso, nem todas as margarinas são iguais. Foto: imagem gerada por i.a
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E a antiga gordura trans? Margarinas antigas podiam conter óleos parcialmente hidrogenados, fontes de gordura trans industrial. No Brasil, esses ingredientes são proibidos em alimentos desde 2023. Assim, associar automaticamente a margarina atual à gordura trans é uma informação desatualizada. Foto: imagem gerada por i.a
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Qual favorece a saúde do coração? Substituir gorduras saturadas por insaturadas pode ajudar a reduzir o LDL, conhecido como colesterol “ruim”. Margarinas com menos gordura saturada podem ser opções mais favoráveis que a manteiga nesse aspecto. A quantidade consumida e o conjunto da alimentação também contam. Foto: imagem gerada por i.a
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O que observar no rótulo Compare a quantidade de gordura saturada e de sódio usando a mesma referência, como os valores por 100 gramas. Confira também a lista de ingredientes. Expressões como “vegetal” ou “light”, isoladamente, não bastam para definir a melhor escolha Foto: imagem gerada por i.a
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Na cozinha, a troca exige atenção A manteiga acrescenta seu sabor característico, enquanto a margarina pode ter sabor mais suave. Como a proporção de água e gordura varia, a substituição pode mudar a textura de bolos, massas e tortas. Para obter o resultado esperado, siga o ingrediente indicado na receita. Foto: imagem gerada por i.a
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Sem colesterol não significa consumo livre A manteiga contém colesterol por ser derivada do leite. Já os óleos vegetais usados nas margarinas não contêm colesterol, mas o produto pode ter gordura saturada, que influencia o LDL no sangue. Por isso, essa informação isolada não define a melhor escolha. Foto: imagem gerada por i.a