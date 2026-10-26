Diebold Nixdorf leva soluções de automação e Inteligência Artificial à SuperMinas Food Show 2026

A Diebold Nixdorf, líder global em transformar o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias, apresentará em seu estande (140B) na SuperMinas Food Show 2026 um portfólio de soluções voltadas às necessidades mais críticas do varejo, com foco na automação do checkout, na prevenção de perdas e na melhoria da experiência do consumidor. Entre os destaques estão tecnologias de hardware e Inteligência Artificial que contribuem para aumentar a eficiência e a segurança das operações. O evento acontece de 27 a 29 de outubro, no Expominas, em Belo Horizonte (MG).

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"Na Diebold Nixdorf, buscamos oferecer tecnologias que ajudem os varejistas a aprimorar seus processos, prevenir perdas e proporcionar uma experiência de compra mais ágil e segura. A combinação de automação, Inteligência Artificial e equipamentos desenvolvidos para diferentes necessidades operacionais permite otimizar o checkout e apoiar a produtividade das lojas. Na SuperMinas Food Show 2026, queremos mostrar como essas soluções podem contribuir para operações mais eficientes", afirma Elias Rogério da Silva, Vice-Presidente da Diebold Nixdorf para a América Latina.

Automação e Inteligência Artificial para o varejo

Entre as soluções apresentadas está o Check&Go, terminal de self-checkout configurável, adaptável a diferentes formatos de loja e integrável a balanças de até 100 kg e a cestas com tecnologia RFID, permitindo escanear todos os produtos de uma só vez. A solução aceita pagamentos digitais, tem navegação intuitiva e conta com o DN AllConnect Services™ for Retail, que oferece até 99,8% de disponibilidade operacional, com monitoramento em tempo real, resolução remota de incidentes e suporte contínuo. Sua estrutura otimizada também contribui para reduzir as emissões de carbono durante a produção e o transporte.

O Check&Go pode operar com o Vynamic Smart Vision Agnostic (VSVA), plataforma de Inteligência Artificial que também poderá ser vista pelos participantes do evento e que reúne funcionalidades voltadas à prevenção de perdas e à melhoria da experiência de compra. O recurso Shrink Reduction analisa imagens em tempo real para identificar situações como itens não escaneados, digitalização parcial de produtos e troca de códigos de barras, podendo alertar o consumidor e notificar os funcionários para que intervenham quando necessário.

Já o recurso Age Verification estima a idade do consumidor na compra de produtos com restrição etária, como bebidas alcoólicas, sem armazenar informações pessoais. A verificação, realizada com o apoio de câmera e algoritmos, ocorre em menos de 10 segundos, contribuindo para agilizar o atendimento e preservar a privacidade dos clientes.

Essas funcionalidades são processadas por um GPU Server, servidor equipado com processadores Nvidia e desenvolvido sob medida pela Diebold Nixdorf para processar imagens em alta velocidade. Cada loja que utiliza essas funcionalidades de Inteligência Artificial opera com pelo menos um GPU Server, podendo contar com unidades adicionais conforme o número de terminais de self-checkout equipados com a tecnologia.

O portfólio levado ao evento inclui ainda o All-in-One VynaPOS, terminal de ponto de venda (PoS) com tela multitouch, diferentes opções de processamento, integração com periféricos e gerenciamento remoto. Com configurações adaptáveis às necessidades de cada operação, o equipamento contribui para otimizar o atendimento e oferecer maior flexibilidade aos ambientes de venda.

"Mais do que incorporar novas tecnologias ao ponto de venda, o desafio do varejo está em construir operações cada vez mais inteligentes, integradas e preparadas para responder às mudanças no comportamento dos consumidores. É nesse cenário que a Diebold Nixdorf atua, conectando inovação às necessidades reais do setor e ajudando os varejistas a transformar desafios operacionais em oportunidades de evolução dos negócios", afirma o executivo.

Anote em sua agenda: Diebold Nixdorf - SuperMinas Food Show 2026

Data: 27, 28 e 29 de outubro de 2026

Local: Expominas, Belo Horizonte (MG)

Estande: 140B

Sobre a Diebold Nixdorf

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A Diebold Nixdorf automatiza, digitaliza e transforma o modo como as pessoas fazem compras e transações bancárias. Como parceira da maioria das 100 maiores instituições financeiras e dos 25 maiores varejistas do mundo, as soluções integradas da Diebold Nixdorf conectam os canais físicos e digitais de forma conveniente, segura e eficiente para milhões de consumidores todos os dias. A empresa está presente em mais de 100 países, com aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo. Para mais informações, acesse: www.DieboldNixdorf.com.br.