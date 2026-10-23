Axis Communications destaca integração de tecnologias no SEG Summit

A Axis Communications, líder em soluções de vídeo em rede, participou do SEG Summit 2026, realizado nesta quarta-feira (21), no Distrito Anhembi, em São Paulo. Como patrocinadora master do encontro, a companhia reforçou seu compromisso com a inovação, a integração de tecnologias e o desenvolvimento do ecossistema de segurança eletrônica no Brasil.

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Durante o evento, a Axis promoveu encontros com clientes, parceiros e profissionais do setor, destacando as possibilidades de integração entre videomonitoramento, análise inteligente de imagens, áudio em rede e controle de acesso. A proposta foi demonstrar como essas tecnologias podem contribuir para operações mais eficientes, decisões mais assertivas e ambientes mais seguros.

A participação também contou com dois painéis no SEG Summit Sessions, realizados em parceria com empresas do ecossistema de segurança. O primeiro painel reuniu Sergio Fukushima, da Axis Communications, e Carlos Eduardo Melo, da CommScope, para abordar o tema "Infraestrutura simplificada". A apresentação destacou como a integração entre as soluções das duas empresas pode trazer benefícios econômicos, facilitar as instalações e contribuir para a eficiência dos projetos.

Já Alex Fernandes, da Axis Communications, e Eduardo Menk, da Milestone, participaram do painel "Muito além do videomonitoramento". A conversa abordou como a integração entre diferentes soluções tecnológicas permite unificar a gestão de segurança e ampliar as possibilidades de aplicação das informações captadas pelos sistemas de vídeo.

Além da programação de conteúdo, a Axis marcou presença em diferentes espaços do evento, incluindo os ambientes de seus parceiros Milestone e Genetec, o camarote WDC e a área de relacionamento. A atuação da equipe brasileira teve como objetivo ampliar o diálogo com o mercado, fortalecer parcerias e aproximar as tecnologias das necessidades dos clientes e integradores.

"Foi incrível estar no SEG Summit 2026. O evento nos ajudou a criar ainda mais conexões, falar de negócios e mostrar tudo o que estamos trazendo para o nosso mercado. Muito obrigado a todos que vieram conversar conosco e estiveram em nosso estande", afirmou Luis Ceciliato, gerente nacional da Axis Communications.

A companhia também participou de momentos de relacionamento com os palestrantes, por meio das entregas de troféus na sala VIP, reforçando sua presença na programação do encontro. Antes do show de encerramento, estava prevista ainda a exibição de um vídeo institucional da Axis no telão principal, destacando a marca e sua atuação no mercado.

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Com sua participação no SEG Summit 2026, a Axis reforçou a importância da colaboração entre fabricantes, integradores e parceiros para impulsionar a evolução da segurança eletrônica. A companhia segue apostando em soluções conectadas e em um ecossistema aberto de tecnologias para atender às novas demandas de segurança e eficiência das organizações.