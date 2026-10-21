Assine
overlay
Início Gerais
SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ

Adolescente paraguaia desaparecida é encontrada em Contagem pela polícia

Jovem de 14 anos estava desaparecida desde 9 de outubro, em Ciudad del Este, no Paraguai. Caso é investigado como subtração de incapaz

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
21/10/2026 22:09 - atualizado em 21/10/2026 22:15

compartilhe

×
Adolescente foi localizada em Contagem pela Polícia Militar e Polícia Federal
Adolescente foi localizada em Contagem pela Polícia Militar e Polícia Federal crédito: PMMG

Uma adolescente, de 14 anos, desaparecida desde 9 de outubro, na Ciudad Del Este, no Paraguai, foi localizada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último sábado (17/10). A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF) nessa terça-feira (20/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Um homem, de nacionalidade paraguaia e que estava com a menina, foi conduzido à Superintendência da PF em Minas Gerais, onde prestou depoimento. O caso é investigado como subtração de incapaz.

A localização da adolescente foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Federal, de Forças de Segurança brasileiras e de autoridades paraguaias. 

Leia Mais

As diligências começaram após a Polícia Nacional do Paraguai compartilhar informações sobre o desaparecimento e solicitar a emissão de uma Difusão Amarela, alerta internacional utilizado para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas.

A partir dos dados recebidos, a PF realizou atividades de inteligência e cooperação internacional, com a participação de equipes do Paraná e de Minas Gerais, incluindo unidades de Foz do Iguaçu, Maringá e Juiz de Fora, além da Base Mitra, em Minas Gerais.

O trabalho também contou com a atuação das polícias militares dos dois estados e da Polícia Civil mineira. Com base nas informações levantadas, uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a adolescente em Contagem.

Após o resgate, a menina foi encaminhada para procedimentos de proteção e apresentada ao Conselho Tutelar de Belo Horizonte, responsável por adotar as medidas cabíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PF, foi instaurado um inquérito policial para apurar o crime de subtração de incapaz.

Tópicos relacionados:

desaparecimento minas-gerais paraguai policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay