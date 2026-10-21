Adolescente paraguaia desaparecida é encontrada em Contagem pela polícia

Uma adolescente, de 14 anos, desaparecida desde 9 de outubro, na Ciudad Del Este, no Paraguai, foi localizada em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último sábado (17/10). A informação foi divulgada pela Polícia Federal (PF) nessa terça-feira (20/10).

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Um homem, de nacionalidade paraguaia e que estava com a menina, foi conduzido à Superintendência da PF em Minas Gerais, onde prestou depoimento. O caso é investigado como subtração de incapaz.

A localização da adolescente foi resultado de uma ação conjunta da Polícia Federal, de Forças de Segurança brasileiras e de autoridades paraguaias.

As diligências começaram após a Polícia Nacional do Paraguai compartilhar informações sobre o desaparecimento e solicitar a emissão de uma Difusão Amarela, alerta internacional utilizado para auxiliar na localização de pessoas desaparecidas.

A partir dos dados recebidos, a PF realizou atividades de inteligência e cooperação internacional, com a participação de equipes do Paraná e de Minas Gerais, incluindo unidades de Foz do Iguaçu, Maringá e Juiz de Fora, além da Base Mitra, em Minas Gerais.

O trabalho também contou com a atuação das polícias militares dos dois estados e da Polícia Civil mineira. Com base nas informações levantadas, uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a adolescente em Contagem.

Após o resgate, a menina foi encaminhada para procedimentos de proteção e apresentada ao Conselho Tutelar de Belo Horizonte, responsável por adotar as medidas cabíveis.

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Segundo a PF, foi instaurado um inquérito policial para apurar o crime de subtração de incapaz.