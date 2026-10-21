MG: vírus em aves resulta em suspensão de atendimento à animais

O Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, suspendeu o recebimento de animais depois que algumas aves testaram positivo para o circovírus. A decisão foi divulgada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) no último 15 de outubro e vai durar por 60 dias.

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Segundo o órgão, diante dos resultados, a unidade adotou medidas sanitárias preventivas, incluindo a suspensão temporária do recebimento de novos animais para controlar a situação e garantir a biossegurança.

O Cetras de Patos de Minas tem capacidade para receber até 2.500 animais por ano e atualmente abriga 564 animais.

De acordo com o IEF, durante o período de suspensão, casos excepcionais podem ser avaliados pela coordenação da unidade, conforme a capacidade operacional, a disponibilidade de recintos e as condições sanitárias.

Entre as situações passíveis de análise estão a de mamíferos filhotes ou de animais que estejam com ferimentos graves, que necessitem de atendimento veterinário imediato e não tenham condições seguras de transporte para outra unidade.

A suspensão será reavaliada a cada 60 dias, considerando a evolução da situação epidemiológica, os resultados das investigações e o atendimento às condições sanitárias. O órgão informa ainda que a reavaliação não implica retorno automático dos atendimentos, que depende das condições verificadas pela equipe técnica.

Possíveis remanejamentos de animais vão ser avaliados conforme a estrutura e a capacidade de atendimento das demais unidades da rede de Cetras de Minas Gerais.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck