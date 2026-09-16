BH amplia vacinação de animais contra raiva nesta semana

Belo Horizonte terá dois pontos extras de vacinação contra raiva para cães e gatos entre esta quinta-feira (17/9) e sábado (19/9). A ação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) será concentrada na Região Nordeste e busca ampliar as opções para tutores que ainda não conseguiram levar os animais para receber a dose anual. O atendimento ocorrerá no Minas Shopping, de quinta a sábado, e no Parque Orlando de Carvalho Silveira, exclusivamente no sábado.



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No Minas Shopping (Avenida Cristiano Machado, 4.000, no Bairro União), a vacinação será realizada das 10h às 16h nos três dias. Já no Parque Orlando de Carvalho Silveira (Rua Juruá, 860, no Bairro Silveira), a imunização ocorrerá das 10h às 16h de sábado, durante o evento ParCão Fest. A ação integra a estratégia municipal de ampliar o acesso à vacina, inclusive para quem tem dificuldade de levar o animal a um serviço durante a semana.

Podem receber a vacina cães e gatos a partir dos três meses de idade, inclusive fêmeas gestantes. A imunização deve ser feita anualmente e é considerada pela PBH a principal medida de prevenção da raiva nos animais. Além de proteger os pets, manter a vacinação em dia reduz o risco de transmissão da doença para outros animais e para as pessoas.

A raiva é uma doença infecciosa grave provocada por vírus que atinge o sistema nervoso central. Nos seres humanos, a transmissão ocorre principalmente pelo contato com a saliva de animais infectados, por meio de mordidas, arranhaduras ou lambeduras. Depois do aparecimento dos sintomas, a doença pode evoluir para um quadro grave e levar à morte.

Onde vacinar

Além dos dois endereços que terão atendimento especial nesta semana, a capital mantém seis locais fixos para vacinação antirrábica durante todo o ano. Os serviços funcionam nas regiões Barreiro, Leste, Noroeste, Norte, Oeste e Venda Nova.

Os pontos permanentes são:

Barreiro: Centro de Esterilização de Cães e Gatos Barreiro (CECG-B), Rua Maria Marcolina Souza, 40, Diamante. Atendimento das 7h às 16h.

Leste: Centro de Esterilização de Cães e Gatos Leste (CECG-L), Rua Antônio Olinto, 969, Esplanada. Atendimento das 7h às 16h.

Noroeste: Centro de Esterilização de Cães e Gatos Noroeste (CECG-NO), Rua Frei Luiz de Souza, 292, João Pinheiro. Atendimento das 7h às 16h.

Norte: Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Rua Edna Quintel, 173, São Bernardo. Atendimento das 8h às 17h.

Oeste: Centro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste (CECG-O), Rua Alexandre Siqueira, 375, Salgado Filho. Atendimento das 7h às 16h.

Venda Nova: Centro de Esterilização de Cães e Gatos Venda Nova (CECG-VN), Rua Maria Luísa Lara, 120, Mantiqueira. Atendimento das 7h às 16h.

Cuidados para levar o pet

A forma de transporte dos animais também exige atenção. A orientação é que cães sejam levados com guia ou coleira e, preferencialmente, acompanhados por um adulto. Já os gatos devem ser transportados em caixas ou gaiolas apropriadas e seguras.

Depois da aplicação, a recomendação é manter os animais em casa, protegidos do sol, com acesso à água e à alimentação. Também é indicado evitar esforços físicos no período posterior à vacinação.

A vacinação não impede apenas que o próprio animal adoeça. Segundo a PBH, a imunização também é uma medida de proteção coletiva, já que cães e gatos infectados podem participar da cadeia de transmissão da doença para outros animais e seres humanos.

Em caso de mordida, arranhadura ou outra agressão provocada por um animal com suspeita de raiva, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é lavar imediatamente o ferimento com água e sabão e procurar atendimento em um centro de saúde. A necessidade de vacinação ou de outras medidas será definida após avaliação do caso.

Serviço

Minas Shopping

Local: Avenida Cristiano Machado, 4.000, União

Dias: 17, 18 e 19 de setembro

Horário: 10h às 16h

Parque Orlando de Carvalho Silveira - ParCão Fest

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Local: Rua Juruá, 860, Silveira

Dia: 19 de setembro (sábado)

Horário: 10h às 16h

A vacinação é destinada a cães e gatos a partir de 3 meses de idade.

