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Seis idiomas: associação abre 19 mil vagas para pessoas negras

Iniciativa do Movimento de Equidade Racial oferece gratuitamente cursos de Inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros em formato 100% online; Saiba como se inscrever

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
16/09/2026 17:33

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Mulher negra de cabelos cacheados, usando óculos e vestindo um colete azul, estudando em frente a um notebook da cor cinza
MOVE oferece 19 mil vagas de cursos 100% online para pessoas negras aprenderem até seis idiomas crédito: Divulgação/MOVE

O Movimento pela Equidade Racial (Mover), em parceria com a Education First (EF), abriu 19 mil vagas para cursos on-line de idiomas exclusivos para pessoas negras. As línguas disponíveis são: inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros. Com seis meses de acesso à plataforma e a possibilidade de estudar mais de um idioma simultaneamente, as inscrições ficam abertas até 30 de setembro. 

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Segundo o Mover, a oferta de novas vagas dá continuidade à atuação do movimento para ampliar o acesso da população negra à qualificação profissional e a ferramentas que contribuam para o desenvolvimento de carreira.  "A iniciativa também integra o compromisso do movimento de gerar 3 milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo até 2030."

Como se inscrever

Para se inscrever nas vagas é necessário acessar o site da associação e seguir as instruções.

Podem se inscrever:

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  • Pessoas negras maiores de 16 anos;
  • Colaboradores negros das empresas associadas ao Mover;
  • Pessoas negras da sociedade em geral que atendam aos critérios do programa;
  • Residentes de qualquer região do Brasil.

Saiba mais sobre o Mover

O Movimento pela Equidade Racial é uma associação sem fins lucrativos que, por meio de conscientização, fomento ao desenvolvimento de carreiras e à inovação inclusiva de pessoas negras, visa promover e acelerar a equidade racial. Atualmente, é formado por 55 grandes empresas que atuam de forma colaborativa.

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