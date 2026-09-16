Seis idiomas: associação abre 19 mil vagas para pessoas negras

O Movimento pela Equidade Racial (Mover), em parceria com a Education First (EF), abriu 19 mil vagas para cursos on-line de idiomas exclusivos para pessoas negras. As línguas disponíveis são: inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros. Com seis meses de acesso à plataforma e a possibilidade de estudar mais de um idioma simultaneamente, as inscrições ficam abertas até 30 de setembro.

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Segundo o Mover, a oferta de novas vagas dá continuidade à atuação do movimento para ampliar o acesso da população negra à qualificação profissional e a ferramentas que contribuam para o desenvolvimento de carreira. "A iniciativa também integra o compromisso do movimento de gerar 3 milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo até 2030."

Como se inscrever

Para se inscrever nas vagas é necessário acessar o site da associação e seguir as instruções.



Podem se inscrever:

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Pessoas negras maiores de 16 anos;

Colaboradores negros das empresas associadas ao Mover;

Pessoas negras da sociedade em geral que atendam aos critérios do programa;

Residentes de qualquer região do Brasil.



Saiba mais sobre o Mover

O Movimento pela Equidade Racial é uma associação sem fins lucrativos que, por meio de conscientização, fomento ao desenvolvimento de carreiras e à inovação inclusiva de pessoas negras, visa promover e acelerar a equidade racial. Atualmente, é formado por 55 grandes empresas que atuam de forma colaborativa.