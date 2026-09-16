Cursos gratuitos e com certificação para empreendedores
A Coca-Cola Brasil disponibiliza a plataforma “Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio”, com cursos online gratuitos e conteúdos rápidos e práticos sobre gestão, marketing, finanças, gastronomia, inteligência artificial e outros temas voltados ao fortalecimento de pequenos negócios.
compartilhe
A Coca-Cola Brasil amplia o acesso à capacitação de micro e pequenos empreendedores por meio da plataforma digital “Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio”, que disponibiliza 16 cursos online gratuitos voltados ao desenvolvimento e fortalecimento dos negócios. Os cursos, com duração média de 7 a 19 minutos, abordam gestão, marketing, finanças, gastronomia, precificação, atendimento, gestão de estoque, inteligência artificial aplicada e sustentabilidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A iniciativa, anunciada para atender o período de maior movimentação do varejo no segundo semestre, pode ser acessada pelo endereço https://cocacoladaumgasnoseunegocio.com/ em computadores ou dispositivos móveis, mediante preenchimento de nome completo. Ao concluir cada módulo, o participante recebe certificado emitido pela Coca-Cola Brasil.
Para se inscrever, o usuário entra no site, informa seu nome completo e inicia as aulas sem necessidade de cadastro adicional. O formato permite que o conteúdo seja consumido a qualquer hora e local, adequando-se à rotina dos empreendedores.
A plataforma integra-se às ações da Coca-Cola Brasil direcionadas ao fortalecimento de pequenos negócios, oferecendo capacitação que visa melhorar a organização, a atração de clientes e a preparação para as oportunidades de vendas típicas do segundo semestre.
Os tópicos disponíveis incluem:
- Empreendedorismo
- Gastronomia
- Precificação
- Gestão financeira
- Atendimento ao cliente
- Marketing
- Gestão de estoque
- Inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios
- Sustentabilidade
A iniciativa busca democratizar o acesso a conhecimento e ferramentas que contribuam para o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios, reconhecendo a capacitação como um importante instrumento para fortalecer a atuação dos empreendedores e ampliar suas oportunidades de crescimento.
“Acreditamos que apoiar o pequeno empreendedor também é uma forma de gerar desenvolvimento e promover inclusão produtiva. Isso significa oferecer ferramentas para quem empreende no dia a dia, movimenta a economia local, gera renda e faz parte da vida das comunidades”, afirma Katielle Haffner, diretora de Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.
Segundo a diretora, com a plataforma, a companhia quer ampliar o acesso a conhecimentos práticos, simples e gratuitos, que possam ser aplicados à realidade dos empreendedores e contribuir para que seus negócios cresçam de forma mais sustentável.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Plataforma para cursos gratuitos e certificados: https://cocacoladaumgasnoseunegocio.com/
Website: https://cursos.cocacoladaumgasnoseunegocio.com/