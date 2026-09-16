Cursos gratuitos e com certificação para empreendedores

A Coca-Cola Brasil amplia o acesso à capacitação de micro e pequenos empreendedores por meio da plataforma digital “Coca-Cola Dá um Gás no Seu Negócio”, que disponibiliza 16 cursos online gratuitos voltados ao desenvolvimento e fortalecimento dos negócios. Os cursos, com duração média de 7 a 19 minutos, abordam gestão, marketing, finanças, gastronomia, precificação, atendimento, gestão de estoque, inteligência artificial aplicada e sustentabilidade.

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A iniciativa, anunciada para atender o período de maior movimentação do varejo no segundo semestre, pode ser acessada pelo endereço https://cocacoladaumgasnoseunegocio.com/ em computadores ou dispositivos móveis, mediante preenchimento de nome completo. Ao concluir cada módulo, o participante recebe certificado emitido pela Coca-Cola Brasil.

Para se inscrever, o usuário entra no site, informa seu nome completo e inicia as aulas sem necessidade de cadastro adicional. O formato permite que o conteúdo seja consumido a qualquer hora e local, adequando-se à rotina dos empreendedores.

A plataforma integra-se às ações da Coca-Cola Brasil direcionadas ao fortalecimento de pequenos negócios, oferecendo capacitação que visa melhorar a organização, a atração de clientes e a preparação para as oportunidades de vendas típicas do segundo semestre.

Os tópicos disponíveis incluem:

- Empreendedorismo

- Gastronomia

- Precificação

- Gestão financeira

- Atendimento ao cliente

- Marketing

- Gestão de estoque

- Inteligência artificial aplicada aos pequenos negócios

- Sustentabilidade

A iniciativa busca democratizar o acesso a conhecimento e ferramentas que contribuam para o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios, reconhecendo a capacitação como um importante instrumento para fortalecer a atuação dos empreendedores e ampliar suas oportunidades de crescimento.

“Acreditamos que apoiar o pequeno empreendedor também é uma forma de gerar desenvolvimento e promover inclusão produtiva. Isso significa oferecer ferramentas para quem empreende no dia a dia, movimenta a economia local, gera renda e faz parte da vida das comunidades”, afirma Katielle Haffner, diretora de Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.



Segundo a diretora, com a plataforma, a companhia quer ampliar o acesso a conhecimentos práticos, simples e gratuitos, que possam ser aplicados à realidade dos empreendedores e contribuir para que seus negócios cresçam de forma mais sustentável.

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Plataforma para cursos gratuitos e certificados: https://cocacoladaumgasnoseunegocio.com/