Campanha da Lilly sobre câncer de mama chega ao Rio

Conhecido pelo estilo de vida conectado ao bem-estar e às atividades ao ar livre, o Rio de Janeiro recebe, no dia 17 de outubro (sábado), a campanha nacional “O Direito à Volta”, promovida pela Lilly. O evento gratuito ocupa o Gávea Way, a partir das 10h, unindo uma aula aberta de pilates no solo a debates essenciais sobre diagnóstico precoce, nutrição e a reconstrução da vida e da autoestima da mulher após o tratamento do câncer de mama.

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De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), há 4.510 novos casos de câncer de mama estimados no Rio de Janeiro em 2026. Para além das estatísticas médicas, a iniciativa busca olhar para a paciente de forma integral. Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), quando alterações pré-malignas e tumores muito pequenos são detectados e tratados precocemente, as chances de cura são de aproximadamente 90%.

O evento terá como destaque Sabrina Parlatore, que destacará a relevância da informação de qualidade, do diagnóstico no tempo certo e da reestruturação das relações sociais da rotina da mulher pós-tratamento.

“Queremos que a campanha proporcione um momento genuíno de acolhimento e escuta atenta no Rio. O cuidado no câncer de mama vai muito além dos exames e da rotina médica hospitalar; ele passa por enxergar a mulher em sua totalidade, cuidando do seu bem-estar emocional, da autoestima e de suas redes de afeto. Falar sobre cura é falar sobre dar condições para que essa mulher se reconecte com seu corpo e volte a viver com plenitude e qualidade de vida durante e após o tratamento”, afirma Luiz André Magno, diretor-médico executivo da Lilly Brasil.

Aproveitando o cenário natural carioca, a manhã contará com uma aula de pilates solo voltada para a saúde física, mental e reconexão corporal. Depois disso, uma roda de conversa “O Direito à Volta” trará um debate profundo sobre o resgate da autonomia, os impactos da doença nas relações afetivas e o direito da mulher de voltar a ocupar todos os seus espaços com plenitude. O painel terá a participação de Sabrina Parlatore, as influenciadoras Jana Gunter, Mari Damazio (@curasdiarias) e Anna Carolina (@fevereirorosa), além das doutoras Isabela Bussade, Sabrina Chagas e Lilian Lerner.

A campanha reforça a urgência do diagnóstico precoce e elucida aspectos essenciais que vão além do tratamento clínico — autoestima, vínculos afetivos e reinserção social das pacientes oncológicas.

Evento: Campanha “O Direito à Volta”

Data: 17 de outubro de 2026 (sábado)

17 de outubro de 2026 (sábado) Horário: das 10h às 12h

das 10h às 12h Local: Gávea Way, localizado dentro do Clube de Regatas do Flamengo (Av. Borges de Medeiros, 997 – Zona Sul, Rio de Janeiro-RJ)

Gávea Way, localizado dentro do Clube de Regatas do Flamengo (Av. Borges de Medeiros, 997 – Zona Sul, Rio de Janeiro-RJ) Entrada: gratuita e aberta ao público geral

gratuita e aberta ao público geral Recomendação: utilizar roupas confortáveis para a prática de pilates e levar protetor solar



Programação detalhada:

10h às 10h15: Welcome coffee e abertura

Welcome coffee e abertura 10h15 às 10h50: Aula de pilates no solo

Aula de pilates no solo 10h50 às 12h00: Roda de conversa “O Direito à Volta” com Sabrina Parlatore, Dra. Lilian Lerner (CRM-RJ 770.744), Dra. Sabrina Chagas (CRM-RJ 754.960), Dra. Isabela Bussade (CRM-RJ 5266202-0) e Jana Gunter



Sobre a Eli Lilly do Brasil

A Lilly é uma empresa de medicina que transforma a ciência em cuidado para melhorar a vida das pessoas em todo o mundo. Há 150 anos, somos pioneiros em descobertas que mudam vidas e, hoje, nossos medicamentos ajudam dezenas de milhões de pessoas em todo o planeta. Potencializando o poder da biotecnologia, química e medicina genética, seguimos avançando em novas descobertas para auxiliar alguns dos desafios de saúde mais importantes?do mundo: redefinir o tratamento do diabetes; tratar a obesidade e reduzir seus efeitos?expressivos de longo prazo; avançar contra a doença de Alzheimer; oferecer soluções para alguns dos distúrbios mais debilitantes do sistema imunológico; e transformar os cânceres de tratamento mais difíceis em doenças controláveis.

A cada passo em direção a um mundo mais saudável, somos motivados por uma coisa: melhorar a vida de milhões de pessoas, com saúde acima de tudo. Isso inclui a realização de estudos clínicos inovadores que reflitam a diversidade do nosso mundo e trabalhar para garantir que nossos medicamentos sejam mais acessíveis aos pacientes.



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CMAT-54100 – setembro de 2026.

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