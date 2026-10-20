Frizz, quebra e ressecamento: como cuidar dos fios

Frizz, opacidade, quebra e ressecamento são características que podem estar relacionadas a diferentes condições da fibra capilar. Embora possam ocorrer simultaneamente, esses sinais não têm necessariamente a mesma origem. Alterações na superfície dos fios, perda de água e danos decorrentes de procedimentos químicos ou mecânicos podem afetar a textura, o brilho e a resistência do cabelo.

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O ressecamento costuma estar associado à aspereza e à perda de maleabilidade, enquanto a opacidade pode estar relacionada a alterações na superfície da fibra, que interferem na reflexão da luz. Já a quebra ocorre quando os fios perdem resistência e se rompem, condição que pode ser agravada por tratamentos químicos, escovação e exposição frequente ao calor.

A escolha dos produtos de cuidado capilar depende das características dos fios e das necessidades identificadas. Entre os recursos utilizados nas formulações estão agentes condicionantes, óleos vegetais, manteigas e ingredientes empregados em produtos destinados à hidratação, à nutrição e à reparação capilar.

Ressecamento e frizz

O ressecamento pode deixar os fios ásperos, com menor maleabilidade e aparência opaca. O frizz, por sua vez, está associado a fatores como umidade, danos à fibra e alterações na superfície capilar. O uso de produtos condicionantes pode contribuir para melhorar o toque e facilitar o alinhamento dos fios.

No portfólio da Skala Brasil, a linha Mais Hidratação com Amido de Milho combina Manteiga de Karité e Óleo de Coco. Segundo a fabricante, a formulação foi desenvolvida para auxiliar na hidratação e no controle do frizz. A linha inclui shampoo, condicionador, creme de tratamento, creme para pentear e óleo finalizador com proteção térmica.

Opacidade e perda de brilho

O brilho dos cabelos depende, entre outros fatores, das condições da superfície da fibra capilar. Quando essa superfície apresenta irregularidades, a reflexão da luz pode ser alterada, resultando em uma aparência menos uniforme.

A linha Brilho Supremo, da Skala Brasil, combina Ácido Glicólico e Óleo de Patauá. De acordo com a marca, os produtos foram desenvolvidos para auxiliar no controle da porosidade e proporcionar até 72 horas de brilho espelhado. O portfólio reúne shampoo, condicionador, creme de tratamento e óleo finalizador com proteção térmica.

Fragilidade e quebra dos fios

A quebra capilar ocorre quando a fibra perde resistência e se rompe ao longo do comprimento. Entre os fatores que podem contribuir para esse processo estão os procedimentos químicos, o atrito mecânico e o uso frequente de ferramentas térmicas.

A linha Força Absoluta, da Skala Brasil, reúne Extrato de Jaborandi e Cafeína em formulações destinadas ao cuidado de fios frágeis. Segundo a fabricante, os produtos foram desenvolvidos para auxiliar no fortalecimento capilar e na resistência à quebra. A linha é composta por shampoo, condicionador e creme de tratamento.

Danos associados a procedimentos químicos e ao calor

Colorações, descolorações, alisamentos e outras intervenções químicas podem alterar a estrutura da fibra capilar. A exposição frequente a temperaturas elevadas também pode contribuir para danos, especialmente quando associada a outros fatores de desgaste.

Para esse tipo de cuidado, a linha Reparação Instantânea, da Skala Brasil, combina Extrato de Abacate, Manteiga de Tucumã, aminoácidos e peptídeos. Conforme a fabricante, a formulação foi desenvolvida para auxiliar no cuidado e na reparação dos fios danificados. A linha inclui shampoo, condicionador, creme de tratamento e leave-in com proteção térmica.

Hidratação, nutrição e reconstrução

As máscaras de tratamento são utilizadas em rotinas de cuidado capilar com diferentes objetivos. Enquanto produtos voltados à hidratação buscam melhorar a retenção de água e a maleabilidade dos fios, formulações com óleos e manteigas são empregadas para favorecer o condicionamento. Já os produtos destinados à reconstrução podem conter ingredientes utilizados para melhorar as propriedades da fibra danificada.

A Skala Brasil possui máscaras de hidratação, nutrição e reconstrução com composições distintas. A Máscara de Hidratação combina Pantenol e Niacinamida; a Máscara de Nutrição reúne Manteiga de Manga e Óleo de Algodão; e a Máscara de Reconstrução contém aminoácidos e peptídeos. Segundo a fabricante, os produtos foram desenvolvidos para atender a diferentes necessidades dos fios.

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A avaliação das condições do cabelo permite compreender quais aspectos precisam de atenção na rotina de cuidados. Como frizz, opacidade, ressecamento e quebra podem ter causas distintas e ocorrer ao mesmo tempo, a escolha dos produtos deve considerar as características da fibra capilar e as necessidades específicas de cada caso.