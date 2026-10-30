Pitney Bowes Brasil e Clique Retire oficializam parceria

A Pitney Bowes Brasil e a Clique Retire oficializam uma parceria estratégica voltada à expansão de soluções de armários inteligentes no mercado brasileiro. A iniciativa combina tecnologias para gestão e rastreabilidade de encomendas da Pitney Bowes com a atuação da Clique Retire no ecossistema de smart lockers, criando mais possibilidades de automação para condomínios residenciais, edifícios corporativos e outras operações com grande circulação de encomendas.

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A parceria responde a uma mudança na rotina desses ambientes. O crescimento das compras online ampliou a quantidade de volumes que chegam diariamente a portarias e recepções, tornando atividades como recebimento, registro, armazenamento, notificação e retirada parte relevante da gestão condominial.

A proposta das empresas é conectar tecnologia e infraestrutura física para tornar essa jornada mais digital, flexível e rastreável para quem administra e para os usuários. A Pitney Bowes já oferece no mercado brasileiro o PB One Tracking, voltado à gestão de encomendas, e o PB Smart Locker, solução baseada em IoT para gestão de armários inteligentes. Segundo a companhia, o PB Smart Locker pode ser integrado ao sistema de mensageria PB One Tracking, permitindo concentrar a gestão desses processos em um único ambiente.

Já a Clique Retire é reconhecida no Brasil como líder em entregar infraestrutura de lockers robusta, segura e de alta qualidade, no qual complementa essa camada tecnológica e amplia as possibilidades para projetos em que a retirada autônoma faz parte da estratégia operacional.

Tecnologia e lockers para uma nova rotina de encomendas

O avanço dos smart lockers acompanha a busca por menor dependência de processos manuais e maior autonomia dos usuários. Em sua operação, a Clique Retire possui mais de 1.000 pontos no Brasil e mais de 500 mil usuários.

Já a tecnologia da Pitney Bowes Brasil permite a gestão digital de lockers e acessos. De acordo com informações da própria companhia, o PB One Locker utiliza IoT para gerenciamento de fechaduras inteligentes e permite acompanhar portas utilizadas, tempo de uso e permissões de acesso. A solução pode ser aplicada tanto a estruturas existentes quanto a projetos de armários inteligentes.

“A combinação amplia o escopo para projetos em que gestão de encomendas, rastreabilidade e retirada autônoma precisam fazer parte de uma mesma estratégia de digitalização de forma integrada e eficiente, sem complicações tanto na implantação quanto no dia a dia.” Afirma Thais Mendes, Head de Smart Solutions da Pitney Bowes.

Uma parceria voltada à evolução do mercado

A oficialização da parceria busca ampliar essa atuação, aproximando a tecnologia aplicada à gestão das encomendas da infraestrutura necessária para automatizar a etapa de armazenamento e retirada.

“A parceria amplia nossa capacidade de entregar uma jornada mais completa para empresas de diversos setores e condomínios. Ao conectar gestão digital, rastreabilidade e armários inteligentes, criamos condições para reduzir etapas manuais e, ao mesmo tempo, dar mais autonomia aos usuários.”, complementa Gustavo Artuzo da Clique Retire.

Mais do que receber pacotes

A parceria também acompanha uma evolução no papel dos lockers. Além do recebimento de encomendas, armários inteligentes podem ser incorporados a diferentes rotinas de armazenamento e gestão de objetos dentro das organizações, centros logísticos e condomínios.

Para Facilities e gestores condominiais, o avanço desse modelo representa uma transição importante: o armário deixa de ser apenas espaço físico para se tornar um ponto conectado da operação, capaz de gerar registros, aumentar a rastreabilidade e transferir determinadas interações para o autosserviço.

Sobre a Pitney Bowes

A Pitney Bowes (NYSE: PBI) é uma empresa orientada por tecnologia que oferece soluções digitais de envio, inovação em correspondências e serviços financeiros a clientes em todo o mundo, incluindo mais de 90% das empresas da Fortune 500. No Brasil, a companhia oferece soluções para logística e intralogística, incluindo esteiras, sistemas de triagem, equipamentos de pesagem e cubagem, além de tecnologias para mensageria, expedição e inteligência operacional.

Sobre a Clique Retire

A Clique é líder absoluta em soluções logísticas de autoatendimento no Brasil e redefinimos a conexão entre o delivery de encomendas e o morador. Operando a maior e mais avançada rede de armários inteligentes (smart lockers) do país, com mais de 2.500 equipamentos em todo o Brasil. Transformamos os pontos de retirada no principal hub de conveniência urbana do território nacional, gerando satisfação e redução de custos. Com um crescimento exponencial, já impactamos mais de 1 milhão de brasileiros, consolidando nossa liderança no mercado e abrindo oportunidades para marcas que desejam se conectar com um público em constante movimento.

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