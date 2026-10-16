Contas laranja desafiam modelos de prevenção a fraudes

O avanço das contas laranja está levando bancos, fintechs e instituições de pagamento a repensar seus modelos de prevenção a fraudes. Para a GatekeeperX, esse cenário exige ir além da análise isolada de transações e adotar uma visão integrada do risco, capaz de identificar padrões e apoiar decisões em tempo real.

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A dimensão do problema já mobiliza o próprio Banco Central. O regulador aponta o crescimento das contas laranja entre os desafios para a prevenção de fraudes no Sistema Financeiro Nacional e vem ampliando o compartilhamento de informações entre as instituições. No Pix, por exemplo, elas passaram a ter acesso a um conjunto mais amplo de dados para suas análises antifraude, incluindo registros de infrações relacionados a contas laranja, o número de contas vinculadas a um mesmo usuário e um histórico mais abrangente de informações de segurança.

“O desafio das contas laranja é que nem sempre estamos diante de uma identidade falsa ou de uma conta criada originalmente para cometer fraude. Muitas vezes, são contas legítimas que passam a ser utilizadas para movimentar recursos ilícitos. Por isso, conhecer quem abriu a conta é importante, mas acompanhar como ela se comporta ao longo do tempo é igualmente relevante”, afirma Adriano Franki, CEO Brasil da GatekeeperX.

Os sinais de risco tendem a aparecer justamente nas conexões entre diferentes eventos. “Um CPF pode não apresentar nenhuma inconsistência e uma transferência pode estar dentro do padrão esperado. No entanto, quando o mesmo dispositivo começa a acessar várias contas, diferentes titulares movimentam recursos para os mesmos beneficiários ou determinados fluxos se repetem, o risco ganha outra dimensão. É a combinação desses sinais que permite identificar estruturas que não seriam visíveis olhando cada evento separadamente”, explica Franki.

O tema também ganhou novas respostas no campo regulatório e legal. Em abril de 2026, a Lei nº 15.397 passou a tipificar como crime a cessão de contas bancárias para a movimentação de recursos destinados ao financiamento de atividades criminosas ou delas provenientes. No Pix, a ampliação do Mecanismo Especial de Devolução (MED 2.0), obrigatória desde fevereiro de 2026, passou a permitir o rastreamento dos recursos para além da primeira conta que recebeu os valores da fraude, alcançando também transferências subsequentes.

Outro fato relevante é a Resolução BCB nº 501, que determina que as instituições rejeitem transações destinadas a contas quando houver fundada suspeita de envolvimento em fraude. A norma também estabelece que cada instituição defina os fatores utilizados nessa avaliação, podendo considerar informações disponíveis em sistemas eletrônicos e bases de dados públicas ou privadas.

Na prática, esse cenário aumenta a importância de transformar diferentes sinais de risco em uma decisão antes da conclusão da transação. Quanto maior o número de contas, dispositivos e beneficiários envolvidos em uma rede, mais limitada se torna uma análise baseada apenas no evento transacional.

É nesse ponto que a GatekeeperX concentra sua abordagem. A plataforma cruza sinais transacionais com informações de identidade, dispositivo e comportamento para identificar relações entre usuários, contas e beneficiários durante a jornada. O objetivo é permitir que as instituições reconheçam padrões de risco antes da movimentação dos recursos, em vez de depender apenas da investigação posterior ao evento.

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“A discussão já não é apenas sobre identificar uma transação suspeita. O desafio é entender se aquela movimentação faz parte de uma estrutura maior. Quanto mais distribuída se torna a fraude, mais importante é conectar os sinais que aparecem ao longo da jornada. É essa visão de contexto que permite tomar decisões mais precisas sem transformar prevenção em fricção para o cliente legítimo”, conclui Franki.