Eventos climáticos exigem atenção às instalações elétricas

Tempestades, descargas atmosféricas, oscilações no fornecimento de energia e o aumento do uso de equipamentos conectados à rede reforçam a importância da avaliação preventiva das instalações elétricas. A medida ajuda a identificar problemas, preservar os equipamentos e contribuir para a segurança de residências, comércios, indústrias e propriedades rurais.

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Entre os principais pontos de atenção está o quadro de distribuição, responsável por concentrar os dispositivos de proteção e distribuir energia para todo o imóvel. Nele estão instalados os disjuntores, que interrompem o circuito em caso de sobrecarga; o Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), utilizado para reduzir os impactos de sobretensões e descargas atmosféricas; e o Dispositivo Diferencial Residual (DR), que atua na proteção contra choques elétricos. Esses dispositivos devem funcionar em conjunto com um sistema de aterramento adequado para que a proteção da instalação seja efetiva.

“Em muitas regiões, esses dispositivos já fazem parte das recomendações ou exigências dos padrões de entrada adotados pelas concessionárias de energia. Além disso, o crescimento da automação residencial, dos sistemas de geração solar e dos carregadores para veículos elétricos tem ampliado as demandas técnicas das instalações elétricas, tornando ainda mais importante a adoção de sistemas de proteção adequados”, declara André de Lima, diretor comercial da Tramontina.

Além da proteção contra sobretensões e oscilações causadas por eventos climáticos, a confiabilidade da instalação elétrica também depende das condições dos componentes utilizados diariamente. Por isso, a avaliação da infraestrutura elétrica não deve se limitar ao quadro de distribuição. Tomadas e interruptores também merecem atenção, já que fazem parte da rotina de uso dos imóveis e estão sujeitos ao desgaste provocado pelo acionamento frequente. Conexões comprometidas podem afetar o desempenho dos circuitos e contribuir para perdas de energia.

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“Quadro de distribuição, tomadas, interruptores e outros componentes elétricos estão sujeitos ao desgaste natural. A manutenção periódica permite identificar a necessidade de ajustes antes que eles afetem o funcionamento da instalação elétrica. Recomendamos que a avaliação da instalação e o dimensionamento dos dispositivos de proteção sejam realizados por eletricistas, técnicos ou engenheiros especializados. O profissional poderá especificar os componentes adequados às características de cada projeto, às demandas de corrente e às necessidades futuras da instalação”, conclui Lima.