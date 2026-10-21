J&T Express investe R$ 75 milhões em novo centro logístico

J&T Express, empresa global de logística com foco no e-commerce, investiu mais de R$ 75 milhões na implantação e abertura do seu novo Centro de Distribuição em Guarulhos (SP). Esse aporte, que já é um dos principais da companhia em infraestrutura logística no Brasil em 2026, é estratégico para os planos de crescimento da empresa no país. , empresa global de logística com foco no e-commerce, investiu mais de. Esse aporte, que já é um dos principais da companhia em infraestrutura logística no Brasil em 2026, é estratégico para os planos de crescimento da empresa no país.





Desse total, R$ 71 milhões foram destinados exclusivamente à aquisição e instalação do novo sistema automatizado de triagem de pacotes (sorter) de última geração, enquanto o restante inclui custos com infraestrutura, sistemas e demais gastos necessários para a implantação da unidade.





O Centro de Distribuição de Guarulhos é, atualmente, o mais moderno da J&T Express no Brasil e seu sorter de três andares é capaz de processar mais de 2 milhões de encomendas por dia. Ao todo, são 4.138 metros de esteiras transportadoras instaladas em um espaço com mais de 20 mil m² e 65 docas.





“Esse investimento representa um passo importante na expansão da J&T Express no Brasil. Estamos combinando escala, tecnologia e eficiência operacional para acompanhar o crescimento do e-commerce e oferecer aos nossos clientes uma infraestrutura cada vez mais preparada para suas necessidades”, afirma Linqun Gui, CEO da J&T Express no Brasil.





O novo sorter incorpora tecnologias voltadas à automação de etapas críticas da operação e à redução da necessidade de intervenção manual. Entre os principais recursos estão 21 equipamentos DWS (Dimensioning, Weighing and Scanning), capazes de realizar a leitura de cinco faces das encomendas, além de um sistema automatizado de triagem cross-belt. A unidade também conta com um sistema de rastreabilidade por vídeo, que permite registrar e consultar o processo de triagem, ampliando a visibilidade e o controle sobre o fluxo de encomendas.





Após a implantação do novo Centro de Distribuição, a expectativa é que a ampliação da capacidade de transferência contribua para uma redução de pelo menos 10 horas no tempo de trânsito das encomendas na região de São Paulo.





“A automação é um dos pilares da nossa estratégia de crescimento no Brasil e esse novo sorter nos permite processar um volume significativamente maior de encomendas com mais velocidade, rastreabilidade e eficiência”, afirma o CEO.





Além dos ganhos operacionais, a abertura do novo Centro de Distribuição beneficiará diretamente a região e a comunidade local com a criação de mais de 1.200 vagas de emprego em Guarulhos. Essas contratações integram o movimento de expansão da companhia no Brasil, que dobrou de tamanho desde o começo do ano e já ultrapassa os 12 mil funcionários.





“Para essa unidade, contrataremos profissionais preferencialmente da região. É importante ressaltar que o compromisso da J&T vai além da expansão operacional e estamos comprometidos com a melhoria das condições de emprego e renda para as comunidades em que estamos inseridos”, finaliza o CEO.





Com a nova estrutura, a J&T Express reforça sua estratégia de expansão da infraestrutura logística no país, com foco em automação, capacidade operacional e eficiência na transferência de encomendas, alinhada ao crescimento do comércio eletrônico brasileiro.