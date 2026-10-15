Periquito de Ouro celebra 57 anos, bolão de R$ 620 mil e expansão digital

Blumenau (SC) - Uma história que começou em 1969, em Blumenau, e atravessou gerações até chegar à era digital. A Casa Lotérica O Periquito de Ouro completa 57 anos de trajetória em 2026, consolidando sua atuação no Vale do Itajaí, ampliando seu relacionamento com clientes de diferentes regiões do Brasil e investindo na modernização de seus canais de atendimento.

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Entre os acontecimentos que marcam sua história recente está um bolão da Lotofácil que conquistou um prêmio superior a R$ 620 mil em fevereiro de 2026. Registrada pela Periquito de Ouro, a aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3606 e distribuiu o prêmio entre 18 cotas, com R$ 34.462,72 destinados a cada uma.

Segundo informações da empresa, cada cota custou aproximadamente R$ 137. O resultado reforça a presença dos bolões na estratégia da lotérica e destaca o trabalho de organização e planejamento realizado pela direção da empresa.

Além das premiações, a Periquito de Ouro vem fortalecendo um modelo de atendimento que combina a experiência presencial com a praticidade dos canais digitais, especialmente o WhatsApp da central de bolões, por meio do qual os clientes podem entrar em contato com a equipe e consultar informações sobre as opções disponíveis.

Uma história que começou com um barbeiro e um vendedor de bilhetes

A origem da Periquito de Ouro remonta à parceria entre Renato Godzetwiski, que trabalhava como barbeiro, e Melentino Agustinho Teodoro, conhecido como Cará, vendedor de bilhetes da Loteria Federal.

O encontro dos dois empreendedores deu origem ao estabelecimento registrado em 1969, inicialmente chamado de O Periquito da Sorte. Posteriormente, a empresa adotou o nome Periquito de Ouro, que se tornaria parte de sua identidade em Blumenau.

A história foi documentada em uma reportagem publicada pelo jornalista André Bonomini, em 2023, que apresenta a empresa como a primeira casa lotérica registrada na cidade.

Desde então, a lotérica acompanhou transformações econômicas, mudanças no setor de loterias e a evolução dos hábitos dos consumidores, mantendo suas raízes catarinenses.

Atualmente, a operação possui unidades em Blumenau e Gaspar e é conduzida por Rogério Marques Meneguini, CEO e sócio-proprietário, e Maria Rita Chibe dos Santos Meneguini.

Bolões elaborados com planejamento e análise

Na Periquito de Ouro, os bolões ocupam uma posição estratégica. A empresa trabalha na organização de apostas coletivas considerando as características de cada modalidade, a composição dos jogos e as possibilidades de participação dos clientes.

Um dos diferenciais destacados pela empresa é o envolvimento direto de Rogério Marques Meneguini, CEO da lotérica, na elaboração e no estudo dos bolões. O trabalho busca estruturar combinações de forma criteriosa, com atenção à distribuição das dezenas e às características matemáticas de cada modalidade.

A proposta é oferecer aos clientes opções organizadas de participação, com diferentes configurações de jogos e cotas, respeitando as regras de cada loteria.

Entre 2024 e 2026, a empresa informa ter registrado mais de 2 milhões de prêmios pagos em seus bolões, número que representa um dos principais indicadores de sua operação recente.

A direção considera esse resultado um marco importante, tanto pela dimensão do atendimento quanto pela experiência acumulada na organização e comercialização de apostas coletivas.

É importante ressaltar, porém, que análises e estratégias de composição não permitem prever os números sorteados nem garantem premiações. Os resultados dependem exclusivamente dos sorteios oficiais, e cada participante está sujeito às probabilidades próprias de cada modalidade.

WhatsApp aproxima a lotérica de clientes de todo o Brasil

A transformação digital representa uma das frentes de desenvolvimento da Periquito de Ouro. O atendimento pelo WhatsApp ganhou importância como canal de relacionamento, permitindo que os clientes entrem em contato com a equipe sem precisar se deslocar até uma unidade física.

Por meio do canal, os interessados podem consultar informações sobre os bolões disponíveis, esclarecer dúvidas sobre cotas e receber orientações para realizar sua participação, conforme as modalidades e os procedimentos aplicáveis.

A comunicação digital também facilita a divulgação de informações sobre concursos, resultados e oportunidades de participação, aproximando a empresa de clientes que vivem fora de Blumenau e Gaspar.

A estratégia integra o atendimento online à estrutura presencial, preservando a proximidade no relacionamento e ampliando as possibilidades de acesso aos serviços da empresa.

Para a direção, a tecnologia não substitui a experiência construída ao longo de décadas. Ela funciona como uma extensão dessa experiência, permitindo que o atendimento acompanhe os novos hábitos dos consumidores e as transformações do mercado.

Os interessados podem consultar os bolões disponíveis diretamente com a equipe pelo WhatsApp.

Mega-Sena acumulada amplia o interesse pelos bolões

Entre as modalidades que despertam grande interesse do público está a Mega-Sena, especialmente quando o prêmio principal acumula e alcança valores expressivos.

Em 14 de outubro de 2026, o concurso 3070 terminou sem ganhadores na faixa principal, elevando a estimativa do prêmio para R$ 170 milhões no sorteio seguinte, previsto para 18 de outubro. O valor estimado pode ser atualizado pela Caixa Econômica Federal, conforme informações publicadas pela Agência Brasil.

Nesse cenário, os bolões da Periquito de Ouro constituem uma alternativa para quem deseja participar de apostas coletivas, compartilhando o custo de jogos com mais combinações, conforme as regras e a quantidade de cotas de cada modalidade.

A empresa utiliza seus canais digitais para divulgar informações sobre os bolões disponíveis e orientar os interessados sobre valores, cotas e condições de participação.

O atendimento online permite que o cliente consulte as opções disponíveis diretamente pelo WhatsApp, sem depender exclusivamente da visita a uma das lojas físicas.

A lotérica ressalta que a acumulação de um prêmio aumenta o valor potencial da faixa principal, mas não altera a natureza aleatória do sorteio nem assegura que uma aposta ou um bolão será premiado.

Uma empresa que evolui sem perder suas raízes

Para Rogério Marques Meneguini, chegar aos 57 anos representa tanto uma conquista quanto a responsabilidade de preparar a empresa para os próximos capítulos de sua história.

"Uma empresa que atravessa tantas décadas precisa compreender que tradição não significa permanecer parada. Nossa história começou em 1969, e o compromisso é continuar evoluindo, sem abrir mão da seriedade, da transparência e do respeito aos nossos clientes. Buscamos unir a experiência que acumulamos com os bolões, o estudo de novas possibilidades e um atendimento cada vez mais próximo, inclusive pelo WhatsApp", afirma o CEO.

A perspectiva da direção é continuar investindo na organização dos processos, na presença digital e na qualidade do atendimento, preservando a identidade de uma empresa que faz parte da história de Blumenau.

Entre o legado iniciado há mais de cinco décadas e as novas possibilidades abertas pela tecnologia, a Periquito de Ouro busca fortalecer sua presença no mercado lotérico brasileiro, combinando tradição regional, planejamento e relacionamento com os clientes.

Sobre a Casa Lotérica O Periquito de Ouro

Fundada em 1969, em Blumenau, Santa Catarina, a Casa Lotérica O Periquito de Ouro atua na comercialização de produtos das Loterias CAIXA, com destaque para os bolões. Com unidades em Blumenau e Gaspar, a empresa combina atendimento presencial e canais digitais para se relacionar com clientes de diferentes localidades.

Site: www.lotericaoperiquitodeouro.com.br

Central de bolões e atendimento: (47) 9 9152-4445 - Fale pelo WhatsApp

Unidades: Blumenau e Gaspar (SC)

Porta-voz: Rogério Marques Meneguini, CEO e sócio-proprietário.

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