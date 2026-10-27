Encontro da Febraeda debate o futuro da socioaprendizagem

Entrar no mundo do trabalho com capacitação e acompanhamento pode fazer diferença em toda a trajetória de um jovem. A socioaprendizagem oferece esse caminho, mas ainda enfrenta desafios para alcançar todo o seu potencial no Brasil. Para discutir como ampliar e qualificar essa porta de entrada para o emprego, a cidade de São Paulo recebe, de 29 a 31 de outubro, a principal reunião de organizações que atuam em prol da inclusão profissional de adolescentes e jovens por meio de formação teórica, experiência prática e desenvolvimento social e pessoal.

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Com o tema “Construindo a Próxima Era da Socioaprendizagem”, o XVII Encontro Nacional da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes (Febraeda) terá debates sobre futuro do trabalho, legislação, políticas públicas, gestão e sustentabilidade das entidades formadoras. Representantes de órgãos públicos e especialistas em empregabilidade também estarão presentes no evento.

A edição ocorre em um momento de expansão da aprendizagem profissional no Brasil. Depois de alcançar o recorde de 715,3 mil aprendizes em novembro de 2025, o segmento mantém trajetória positiva em 2026: somente em agosto, o saldo de contratos de aprendizagem foi de 17,6 mil vínculos, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. No mesmo mês, a população de até 24 anos registrou saldo positivo de quase 129 mil empregos formais. Os avanços acompanham um mercado de trabalho aquecido, que acumulou 1,13 milhão de novos postos entre janeiro e agosto.

Apesar do cenário favorável, a inserção profissional dos jovens continua sendo um desafio: no terceiro trimestre de 2025, a taxa de desocupação entre pessoas de 18 a 24 anos era de 12,3%, mais que o dobro da registrada para a população em geral.

“Mesmo com os avanços recentes, estimamos que o número de aprendizes ainda esteja próximo a 60% do seu potencial. Há muito espaço para fazer com que mais jovens tenham acesso a uma primeira oportunidade de trabalho qualificada”, afirma Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade associada à Febraeda e que é a anfitriã do Encontro em 2026. “A boa notícia é que cada vez mais empresas se conscientizam de que a política pública da aprendizagem é uma ferramenta para desenvolver talentos, dinamizar os negócios e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade”, completa.

A importância de qualificar o debate público



O encontro acontece também em meio às discussões sobre o Estatuto do Aprendiz. O PL 6.461/2019, que propõe uma nova regulamentação para a aprendizagem profissional, foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado em agosto, mas teve sua votação em Plenário retirada de pauta após acordo entre os senadores.

Para Antonio Pasin, superintendente da Febraeda, reunir novamente as organizações neste momento é especialmente importante para manter o setor articulado e qualificar o debate público. “A aprendizagem foi construída ao longo de décadas com a participação das entidades, das empresas e do poder público. Diante das discussões sobre o Estatuto, precisamos evitar mudanças que possam reduzir oportunidades ou enfraquecer essa política e, ao mesmo tempo, avançar na discussão sobre caminhos para ampliar seu alcance, fortalecendo uma iniciativa que contribui para uma transição mais estruturada entre a escola e o mundo do trabalho”, avalia.



Programação e inscrições



O primeiro dia do XVII Encontro da Febraeda (29/10), no Centro Cultural São Paulo, terá entre os destaques a apresentação da pesquisa “Relevância e Impacto da Socioaprendizagem no Brasil”, conduzida por Pedro Mello, sócio-fundador da AVRI. A programação também prevê uma roda de conversa sobre a relação entre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e a aprendizagem profissional, e um debate sobre os fundamentos e a aplicação prática do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social), com Edgilson Tavares de Araújo e Kamilla Alvares Ferreira dos Santos, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). A abertura terá ainda uma apresentação de uma versão pocket do Coral Espro, formado por jovens aprendizes.

Em 30 de outubro, o encontro segue na Unidade Paulista do Espro e se desdobra em painéis e trilhas simultâneas. Um dos principais debates será sobre o futuro da política pública de aprendizagem profissional, com João Victor Motta, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A programação aborda ainda regulamentação dos programas de aprendizagem, novas metodologias de ensino, captação de recursos, desenvolvimento de lideranças e experiências de organizações do terceiro setor. Entre os participantes já previstos estão Alessandro Saade, do Espro; Rodrigo Dib, do CIEE; Fernando do Amaral Nogueira, da ABCR; e Fernando Alves, da Rede Cidadã.

No dia 31 de outubro, o encerramento será dedicado a uma imersão cultural e de integração por São Paulo. Os participantes poderão escolher entre roteiros temáticos de cultura, fotografia e livrarias, com percursos pela Avenida Paulista e pelo Centro Histórico da capital.



Serviço:

Evento: XVII Encontro Nacional da Febraeda – “Construindo a Próxima Era da Socioaprendizagem”

Data: 29 a 31 de outubro de 2026

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Locais: 29/10 - Centro Cultural São Paulo (R. Vergueiro, 1.000 - Liberdade) | 30/10 - Unidade Paulista do Espro (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2482 - Jardim Paulista) | 31/10 - Roteiro cultural (Avenida Paulista e Centro Histórico de SP)