Assine
overlay
Início Orion Teixeira
OT
Orion Teixeira
Além do fato

Simões se vacina para não virar vilão de Cleitinho

Simões quer provar para todos que as promessas de Cleitinho são inexequíveis, especialmente a redução do IPVA, recomposição salarial para policiais e a renegociação da dívida

Publicidade

Mais lidas

Orion Teixeira
OT
Orion Teixeira
Repórter
15/10/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news

O modelo de transição adotado pelo governador Mateus Simões (PSD) busca vaciná-lo contra o inevitável confronto com o sucessor, Cleitinho Azevedo (Republicanos). Ao adotar a transmissão ao vivo pela tv estatal, Simões quer expor a realidade fiscal do estado em contraponto às promessas e projeto de gestão do futuro governador.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


Simões quer provar para todos que as promessas de Cleitinho são inexequíveis, especialmente a redução do IPVA, recomposição salarial para policiais e a renegociação da dívida. Até onde se sabe, a realidade mineira corresponde a uma herança maldita conhecida de uma dívida de R$ 200 bilhões com a União; déficit fiscal de R$ 10,5 bilhões e isenção fiscal de R$ 25 bilhões.


Cleitinho já recorreu ao candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL) para renegociar a dívida que já havia sido renegociada pelo atual governo Lula (PT), que disputa a reeleição. Se for eleito, Flávio dará um sonoro ‘não’, sob o argumento de que existem outros estados na mesma situação de crise financeira.


O futuro governador tem dito que não quer ficar apenas pagando os salários em dia. Vai passar muito aperto nos primeiros meses. Simões receia que ele tente colocar a culpa por eventual insucesso em sua gestão.


PL e PT vão compor na Assembleia


O PL decidiu lançar candidato à Presidência da Assembleia e os nomes cotados são os dos deputados Bruno Engler e Sargento Rodrigues. Engler foi o mais votado, e Sargento é o mais antigo na casa. Embora tenha conquistado, na eleição estadual, a maior bancada, 21 deputados, as chances do PL ficam reduzidas pelo extremismo de direita. Situação semelhante à do PT, que defende o nome do deputado Ulysses Gomes, mas representa a outra ponta da polarização.


A tendência é de ambos os partidos comporem com um nome mais ao centro. O nome mais cotado é o do deputado Doorgal Andrada (PP), que é do grupo do atual presidente, Tadeu Leite, tido como o maior cabo eleitoral dessa eleição. Eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Tadeu está em franca articulação e só assumirá o novo cargo no início do ano que vem, após costurar a própria sucessão.


Hoje, o PL detém a 1ª Secretaria da Assembleia, cargo que deverá manter, assim como o PT, a 1ª Vice-presidência. Cleitinho tem sido atualizado sobre as articulações, mas, como ex-deputado da casa, sabe que “candidato do governo” não tem futuro nessa disputa.


‘Governador’ vai se casar

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Com a viagem do governador Mateus Simões ao exterior, Tadeu Leite assumirá o cargo por 25 dias, período no qual também vai se casar com a deputada estadual Maria Clara Marra (PSDB). As núpcias acontecerão na cidade da noiva, em Patrocínio, no dia 14 de novembro. A partir dessa data, o casal deverá viajar para o exterior. Seguindo a linha sucessória, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador Vicente de Oliveira, será o governador até o dia 28 de novembro, quando Simões retorna. Ele ficará fora do país por 40 dias, para visitar a China, Turquia e o Reino Unido. Durante todo o período, a Presidência da Assembleia será exercida pela 1ª vice-presidenta, deputada Leninha (PT).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay