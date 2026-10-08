Cleitinho vai a Flávio cobrar apoio na dívida

Quatro dias após a expressiva vitória, o governador eleito Cleitinho Azevedo (Republicanos) reúne-se, nesta quinta-feira, em Brasília, com o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). Ele vai reafirmar, como fez no 1º turno, o apoio ao candidato pela identidade com seu próprio campo político, mas, agora, a situação mudou. Com a autoridade de quem foi eleito em 1º turno, com 6,3 milhões de votos, Cleitinho vai mudar o tom da conversa, apresentando as condições para definir a intensidade da aliança.

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Em outras palavras, o futuro governador mineiro quer governabilidade e governabilidade, neste momento, chama-se renegociar a dívida de Minas de R$ 200 bilhões. Diante disso, a pauta principal do encontro será o Propag (Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados) para que Minas recupere sua capacidade de investimento. Ele irá cobrar condições mais favoráveis de modo que, parte das parcelas a serem pagas no ano que vem, sejam revertidas em investimentos nas áreas prioritárias do estado.



“A partir daí, vamos avaliar qual é o nível de compromisso dele. Ele não é mais candidato e já está eleito governador”, adiantou um dos membros da futura equipe, observando que o apoio a ser dado não irá agredir o outro lado. A avaliação do futuro governo é de que, sem equacionar a dívida, o estado continuará só cuidando da folha de pagamento dos salários do funcionalismo.



Criticam também a condução do governo Zema, que, apesar de ter sido aliado do então presidente Bolsonaro, nada fez para resolver o problema. Com a chegada de Lula, optou pelo confronto com o atual presidente, além da falta de diálogo com o Congresso Nacional e líderes das bancadas mineiras na Câmara e Senado. “Os assuntos de Minas precisam ser tratados pelo Congresso Nacional, a começar pela CFEM (Contribuição Financeira pela Exploração de Recursos Minerais). Todo mundo concorda que é muito baixa, então, precisamos articular ajustes junto com outros estados”.

Turbulências na transição

O futuro governo estranhou e até considerou desrespeitosas as manifestações do governador Mateus Simões (PSD) com relação à gestão do sucessor. Simões admitiu receio com o pagamento dos salários em dia e advertiu para riscos de desmonte caso não haja capacidade. O atual governador adotou ainda um estilo inédito de transição, com transmissões ao vivo pela TV estatal. Serão apresentadas as pautas-bomba para a equipe de Cleitinho, como a dívida de R$ 200 bilhões, déficit de R$ 9 bilhões, isenção fiscal na casa dos R$ 25 bilhões. Ainda assim, adiantou que vai lançar edital do concurso para a Polícia Civil com 3 mil vagas.

TCE suspende pedágio reajustado

A pedido de Cleitinho, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o reajuste de pedágio no Sul de Minas e deu 48 horas para Simões explicar o aumento. A tarifa passaria de R$ 10,10 para R$ 10,60 na sexta-feira (9). De acordo com o conselheiro Agostinho Patrus, a suspensão foi justificada pela proximidade da data de início da cobrança.

Marília e o 2º turno

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Enquanto a cúpula petista bate cabeça para reverter a derrota presidencial no 1º turno, a senadora eleita Marília Campos (PT) defendeu ampliar a campanha em duas frentes. Primeiro, resgatar a frente ampla que elegeu Lula em 2022 e, em segundo lugar, buscar apoios para além da militância, em comunidades e vilas. “É importante pedir votos e dizer o que fez, exibir as conquistas e advertir para os riscos de retrocessos. As conquistas não são eternas”. No plano político, já fez contatos com lideranças do centro político, como presidentes de partidos do MDB, Cidadania, PSD, PDT, entre outros, que perderam espaço. Anotou ainda que, no campo legislativo, o PT cresceu, mas perdeu votos na disputa pelo Executivo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.