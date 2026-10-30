Vida Exames reúne lideranças do setor para discutir negócios

A Vida Exames, uma das principais franquias de análises clínicas do país, reuniu nesta sexta-feira (30), em São Paulo, executivos de grandes empresas do setor de saúde para discutir oportunidades de negócios, inovação e as transformações do mercado. O encontro contou com representantes do setor de análises clínicas e medicina diagnóstica, além de 20 criadores de conteúdo que, juntos, alcançam mais de 5 milhões de pessoas.

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A iniciativa ocorreu em um momento de expansão do setor. Segundo levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), a cadeia produtiva da saúde chegou a 5,28 milhões de vínculos de trabalho no fim de 2025, o equivalente a 10,9% do emprego nacional. Já o Panorama Econômico da Indústria do Diagnóstico Laboratorial, divulgado pela Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL), aponta que o Brasil realizou 1,96 bilhão de exames laboratoriais em 2025, alta de 3,1% em relação ao ano anterior.

O cenário reforça a importância de discutir caminhos para ampliar a eficiência, aprimorar a experiência dos pacientes e acompanhar as mudanças tecnológicas e de comportamento que impactam o setor. Nesse contexto, o encontro abriu espaço para a troca de experiências entre lideranças empresariais e profissionais que acompanham as transformações do mercado de saúde.

“O setor de saúde passa por uma transformação que exige visão de negócio, capacidade de adaptação e atenção constante às necessidades das pessoas. Reunir lideranças de diferentes empresas é uma oportunidade de compartilhar experiências, identificar tendências e discutir como a inovação pode contribuir para um mercado mais eficiente, acessível e conectado à realidade dos pacientes, destaca Alex Morikawa, CEO da Vida Exames.

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A programação também aproximou o debate empresarial do universo da comunicação digital. Os 20 criadores de conteúdo participaram das discussões e produziram materiais sobre os principais temas abordados, ampliando o alcance das conversas para suas comunidades. Entre os destaques da experiência esteve a chegada de sete influenciadores de helicóptero, com produção de conteúdo ao longo da jornada.