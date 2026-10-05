19º CONPARH debate as pessoas e o futuro do trabalho

A capacidade humana de liderar, aprender, inovar, criar conexões e transformar organizações será o eixo central do 19º Congresso Paranaense de Recursos Humanos (CONPARH), promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Paraná (ABRH-PR). Com o tema “O insubstituível: humanidade e liderança em tempos de incerteza”, o evento será realizado nos dias 28 e 29 de outubro, no Viasoft Experience, em Curitiba, reunindo profissionais, executivos, empresários e lideranças de Recursos Humanos de todo o país.

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Reconhecido como um dos principais encontros sobre gestão de pessoas da região Sul, o CONPARH chega à 19ª edição com uma programação ampliada. Serão mais de 60 palestrantes, 30 painéis simultâneos, novas experiências práticas, ampliação da Feira de Negócios e expectativa de receber cerca de 5 mil participantes. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste link.

O presidente da ABRH-PR, Gilmar Silva de Andrade, reforça que o Congresso carrega em sua essência a missão histórica da entidade de desenvolver pessoas e estimular uma nova visão sobre o papel do trabalho nas organizações. “Nosso papel é disseminar conhecimento e mostrar que a tecnologia deve ser encarada como uma parceira estratégica do RH. Mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico, o ser humano continua sendo insubstituível. É nas pessoas que permanecem a criatividade, a empatia, a ética e a capacidade de transformar realidades. O CONPARH convida líderes e organizações a refletirem justamente sobre esse equilíbrio entre inovação tecnológica e desenvolvimento humano”, diz.

Protagonismo das pessoas

Durante os dois dias de programação, especialistas abordarão temas ligados à saúde organizacional, liderança, inovação, cultura, aprendizagem contínua, saúde mental, ética, desenvolvimento humano e transformação digital. A programação principal contará com sete Master Talks, reunindo especialistas reconhecidos nacionalmente: Izabella Camargo (jornalista e criadora dos EPIs de Saúde Mental), Alexandre Pellaes (professor, pesquisador e palestrante), Ricardo Basaglia (CEO do Page Group), Álvaro Fernando (escritor e palestrante), Ana Minuto (palestrante e mentora), Raphael Rezende (especialista em saúde mental) e Lívia Mandelli (PhD em Psicologia Organizacional e Industrial).

Segundo a vice-presidente da ABRH-PR e diretora do 19º CONPARH, Vera Mattos, o conteúdo do Congresso nasceu da escuta dos desafios mais urgentes vividos pelas organizações. “Cuidar da saúde organizacional significa compreender que investir nas pessoas é uma estratégia permanente. Da mesma forma, uma liderança humanizada constrói ambientes de segurança psicológica, nos quais autenticidade e vulnerabilidade deixam de ser fragilidades para se tornarem forças capazes de gerar resultados”. Completa que o evento mostrará que saúde organizacional, cultura, aprendizagem, liderança e Inteligência Artificial são dimensões complementares na construção de organizações mais saudáveis, inovadoras e preparadas para o futuro”.

Experiências práticas

Além dos painéis e palestras, o 19º CONPARH amplia os espaços dedicados à aprendizagem prática. Nesta edição, contará com 12 salas imersivas, que abordarão temas essenciais para as organizações contemporâneas, entre eles comunicação de autoridade, cultura da confiança e pertencimento. Outra novidade é a ampliação dos espaços de palestras na Feira de Negócios, com a Arena Ifood e a Arena ABRH-PR, que terão programações exclusivas nos dois dias de evento.

Para o vice-presidente Financeiro e de Mercado da ABRH-PR, Luis Humberto de Quental, o Congresso consolida-se como um ambiente em que conhecimento, relacionamento e desenvolvimento de negócios caminham juntos. “O CONPARH é um ponto de encontro entre profissionais de RH, lideranças empresariais e o mercado. É essa relação de confiança que fortalece o Congresso e garante sua relevância a cada edição”. A Feira de Negócios é gratuita; basta levar 1 kg de alimento não perecível.

Prêmio Ser Humano

Esta edição de 2026 também será marcada pela divulgação dos vencedores do Prêmio Ser Humano Paraná (PSH-PR), que será no encerramento do dia 28. A diretora do prêmio, Jaqueline Becker, afirma que realizar a cerimônia durante o maior evento de RH do Paraná amplia significativamente o alcance e a visibilidade das experiências reconhecidas. Acentua que, além de reconhecer iniciativas de excelência, “conseguimos transformar esses cases em fonte de inspiração para outras organizações”.



Serviço:



Evento: 19º Congresso Paranaense de Recursos Humanos – CONPARH 2026

Data: 28 e 29 de outubro, das 8h às 18h

Local: Viasoft Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300) – Curitiba (PR)

Organização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Mais informações e inscrições: https://conparh.com.br/

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Patrocinadores: iFood, Nube, Sistema Fiep, Mentore, Flash e Universidade Positivo