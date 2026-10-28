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POLUIÇÃO SONORA

Lei contra motos barulhentas em BH é publicada nesta quarta (28/10)

Medida aprovada pela Câmara Municipal de BH em setembro é publicada no Diário Oficial do Município (DOM). Lei prevê multa de R$ 500

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
28/10/2026 12:53 - atualizado em 28/10/2026 13:19

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Na foto, motos e carros no trânsito de Belo Horizonte
Medida prevê multa de R$ 500 para motociclistas que não respeitarem nova legislação crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A lei que proíbe a circulação de motocicletas e outros veículos de duas rodas que emitam ruídos ou poluentes acima dos limites permitidos em Belo Horizonte foi sancionada nesta quarta-feira (28/10) pela Prefeitura de BH (PBH). De acordo com o texto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), a medida prevê multa de R$ 500, com valor dobrado em caso de reincidência no período de 12 meses.

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O projeto de lei (PL) já havia sido aprovado definitivamente pela Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) no dia 8 de setembro, com 39 votos favoráveis. A PBH, no entanto, vetou o inciso II do parágrafo único do artigo 1º, que previa uma hipótese adicional sobre sistema de escapamento irregular, isto é, quando estivesse adulterado, defeituoso, modificado ou com descarga livre.

A legislação se aplica a ciclomotores, motonetas, motocicletas e veículos similares. Sistemas que apresentem nível de pressão sonora e valores de poluentes acima das referências dos fabricantes ou da legislação também estão proibidos. Conforme o documento, a lei entra em vigor três meses.

Segundo a publicação no DOM, a fiscalização deverá considerar os critérios técnicos previstos na Resolução nº 418/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), na norma NBR 9714:2000 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e em suas eventuais atualizações ou normas substitutas.

A medição deve considerar os valores declarados pelo fabricante ou os limites máximos previstos nas normas e na legislação aplicáveis à época de fabricação do veículo. O descumprimento da regra poderá resultar em multa de R$ 500. Se houver reincidência dentro de um ano, a penalidade sobe para R$ 1 mil. As sanções municipais não excluem outras penalidades previstas na legislação de trânsito.

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A lei determina, ainda, que a aplicação das multas siga um procedimento formal, com garantia de ampla defesa e contraditório. Além disso, autoriza a PBH a firmar acordos e convênios com órgãos federais, estaduais e municípios vizinhos para ações de fiscalização e campanhas educativas.

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