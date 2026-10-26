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The Stargazers: Um Drama Original da HIT Recria um Retrato Coletivo Espiritual com Beleza Artística

Harbin Institute of Technology (HIT)

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Repórter
26/10/2026 14:00

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HARBIN, China, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Stargazers, um drama panorâmico de grande escala produzido ao longo de três anos pelo Instituto de Tecnologia de Harbin (HIT), foi apresentado em três sessões consecutivas em Harbin, tocando o público com o espírito de educadores e cientistas. Atores profissionais, professores universitários e estudantes compartilharam o palco, dando vida às histórias de cientistas e educadores que se estabeleceram no nordeste da China, formaram estudantes e se esforçaram para avançar na pesquisa científica.

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Eles compartilham um nome comum: "800 Pilares do Corpo Docente" do HIT. Na década de 1950, mais de 800 jovens professores e estudantes de toda a China se reuniram no Instituto de Tecnologia de Harbin. Essa equipe de professores, com uma média de idade de apenas 27,5 anos, assumiu tarefas de desenvolvimento acadêmico e de ensino, formando talentos urgentemente necessários para os esforços de industrialização da Nova China.

Evitando representações estereotipadas de heróis, a peça se aprofunda nos detalhes históricos e na natureza humana. "Neste palco recriamos o passado extraordinário dos nossos antecessores e interpretamos a fé sincera de toda uma geração", disse Zou Mingye, estudante da Faculdade de Arquitetura e Design. 

A história dos "800 Pilares do Corpo Docente" do HIT, que se estabeleceram na fronteira norte e serviram à nação por meio da ciência e da tecnologia, funciona como um microcosmo vívido do desenvolvimento do ensino superior na Nova China, especialmente na área de engenharia. Com o foco em "contemplar as estrelas" e sob o tema da "herança", a peça transmite a ideia de "contemplar as estrelas e criar raízes": caminhar pela lama, mantendo, contudo, o olhar voltado para as estrelas. Cada geração é formada por pessoas que observam as estrelas e que serão inspiração de outros.  

A literatura e a arte são clarins da época e portadoras do espírito. Observadores dizem que The Stargazers alcança um equilíbrio perfeito entre a profundidade ideológica e o apelo artístico. Com roteiros de alta qualidade e apresentações visuais no palco, a obra possibilita que o espírito dos cientistas e educadores flua naturalmente e exerça uma influência sutil em meio ao apelo artístico.  

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Esta peça foi transmitida por meio de plataformas de streaming ao vivo de novas mídias, com 500 mil espectadores assistindo online. 


Contato: Ms. Huang, Tel.: 86-10-63074558

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9853178)

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