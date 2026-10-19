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Nyhavn: o charmoso canal de casas coloridas que virou cartão-postal da Dinamarca

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Redação Flipar
  • Nyhavn, cujo nome significa
    Nyhavn, cujo nome significa "Porto Novo", foi construído entre 1671 e 1673, durante o reinado de Cristiano V. O objetivo era facilitar o transporte de mercadorias, permitindo que embarcações comerciais chegassem diretamente ao centro de Copenhague. Foto: Moahim wikimedia
  • A escavação do canal contou com o trabalho de soldados dinamarqueses e prisioneiros de guerra suecos. A obra transformou a região em um importante centro de comércio marítimo, movimentado por navios que transportavam mercadorias de diferentes lugares.
    A escavação do canal contou com o trabalho de soldados dinamarqueses e prisioneiros de guerra suecos. A obra transformou a região em um importante centro de comércio marítimo, movimentado por navios que transportavam mercadorias de diferentes lugares. Foto: Ljuba brank wikimedia
  • As fachadas pintadas em tons de amarelo, vermelho, azul e laranja são a principal marca de Nyhavn. Muitas construções remontam aos séculos XVII e XVIII. A mais antiga ainda preservada fica no número 9 e foi erguida em 1681.
    As fachadas pintadas em tons de amarelo, vermelho, azul e laranja são a principal marca de Nyhavn. Muitas construções remontam aos séculos XVII e XVIII. A mais antiga ainda preservada fica no número 9 e foi erguida em 1681. Foto: Susanne Nilsson wikimedia
  • O escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de clássicos como
    O escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de clássicos como "A Pequena Sereia" e "O Patinho Feio", morou em três imóveis de Nyhavn. Foi na casa de número 20 que escreveu alguns de seus primeiros contos de fadas, publicados em 1835. Foto: Eduard47 - wikimedia
  • Durante muito tempo, Nyhavn foi conhecido pelas tavernas frequentadas por marinheiros, hospedarias e estabelecimentos de prostituição. Com o declínio das atividades portuárias no século XX, a região passou por transformações e ganhou uma nova vocação turística.
    Durante muito tempo, Nyhavn foi conhecido pelas tavernas frequentadas por marinheiros, hospedarias e estabelecimentos de prostituição. Com o declínio das atividades portuárias no século XX, a região passou por transformações e ganhou uma nova vocação turística. Foto: Sofie Paisley wikimedia
  • Atualmente, o canal abriga embarcações históricas de madeira que ajudam a preservar a memória marítima da cidade. Também é ponto de partida de passeios de barco que percorrem outros canais e permitem observar monumentos famosos da capital dinamarquesa.
    Atualmente, o canal abriga embarcações históricas de madeira que ajudam a preservar a memória marítima da cidade. Também é ponto de partida de passeios de barco que percorrem outros canais e permitem observar monumentos famosos da capital dinamarquesa. Foto: Superbass - wikimedia
  • No verão, as mesas ao ar livre ficam movimentadas, enquanto moradores e turistas aproveitam os dias ensolarados. No inverno, especialmente durante o Natal, luzes, barracas e bebidas quentes transformam Nyhavn em um cenário acolhedor e festivo.
    No verão, as mesas ao ar livre ficam movimentadas, enquanto moradores e turistas aproveitam os dias ensolarados. No inverno, especialmente durante o Natal, luzes, barracas e bebidas quentes transformam Nyhavn em um cenário acolhedor e festivo. Foto: Susanne Nilsson wikimedia commons
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