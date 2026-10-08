Nova lei em BH garante mais segurança aos profissionais de limpeza urbana

Belo Horizonte passa a ter um programa para proteger e valorizar os profissionais que atual na limpeza urbana da capital. A Lei nº 12.150 foi sancionada pelo Executivo municipal e publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (8/10). O documento determina também que o Executivo regulamentará a lei no que couber.

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A nova legislação determina diretrizes operacionais e educativas voltadas ao cotidiano dos trabalhadores da capital. Para orientar a atuação municipal, a lei estabelece quatro objetivos centrais:

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garantir a segurança física dos profissionais de limpeza urbana durante o exercício da função;

conscientizar a população quanto ao respeito aos profissionais de limpeza urbana;

disponibilizar equipamentos de proteção individual, identificados como EPIs, e uniformes com alta visibilidade aos profissionais de limpeza urbana;

adotar medidas de segurança adequadas, especialmente pelos contratados e permissionários do serviço público de limpeza urbana.

Atividades autorizadas para a administração municipal

Para a consecução dos objetivos fixados no Progari, o Executivo municipal poderá executar intervenções voltadas aos trabalhadores. Todas as ações autorizadas devem observar a disponibilidade orçamentária e financeira do município, além de cumprir as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Entre as iniciativas permitidas pela legislação municipal, constam: