Nova lei em BH garante mais segurança aos profissionais de limpeza urbana
Com o Progari, trabalhadores terão canal de denúncias, ginástica laboral e ações de defesa: medida busca transformar a rotina da categoria na capital
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Belo Horizonte passa a ter um programa para proteger e valorizar os profissionais que atual na limpeza urbana da capital. A Lei nº 12.150 foi sancionada pelo Executivo municipal e publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (8/10). O documento determina também que o Executivo regulamentará a lei no que couber.
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A nova legislação determina diretrizes operacionais e educativas voltadas ao cotidiano dos trabalhadores da capital. Para orientar a atuação municipal, a lei estabelece quatro objetivos centrais:
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garantir a segurança física dos profissionais de limpeza urbana durante o exercício da função;
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conscientizar a população quanto ao respeito aos profissionais de limpeza urbana;
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disponibilizar equipamentos de proteção individual, identificados como EPIs, e uniformes com alta visibilidade aos profissionais de limpeza urbana;
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adotar medidas de segurança adequadas, especialmente pelos contratados e permissionários do serviço público de limpeza urbana.
Atividades autorizadas para a administração municipal
Para a consecução dos objetivos fixados no Progari, o Executivo municipal poderá executar intervenções voltadas aos trabalhadores. Todas as ações autorizadas devem observar a disponibilidade orçamentária e financeira do município, além de cumprir as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Entre as iniciativas permitidas pela legislação municipal, constam:
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promover cursos de mediara a cidade;
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criar e manter canal direto de denúncia para os profissionais de limpeza urbana em caso de ameaças, agressões ou violação de direitos;
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realizar ginástica laboral para propiciar melhores condições físicas de trabalho aos profissionais de limpeza urbana, inclusive para evitar desgastes físicos;
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firmar convênios, consórcios, termos de cooperação ou outros instrumentos congêneres com empresas de transporte coletivo, instituições de ensino, instituições de saúde pública e privada e instituições de ensino superior e de pesquisa;
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promover ações de conscientização sobre a importância da reciclagem e da destinação correta de resíduos, em colaboração com a sociedade civil e o setor privado.