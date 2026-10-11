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Não é Istambul! Conheça Ancara, a verdadeira capital da Turquia e suas atrações
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Localizada no centro da Anatólia, Ancara ocupa uma posição estratégica e se destaca como importante centro político, econômico e cultural da Turquia. Com quase 6 milhões de habitantes, a cidade tem uma história milenar, marcada pela presença de diferentes civilizações que deixaram suas influências na arquitetura e na cultura local. Foto: Reprodução The World Factbook
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Ao longo dos séculos, a região de Ancara recebeu a influência de diferentes povos e civilizações, como hititas, frígios, persas, romanos, bizantinos e otomanos. No entanto, foi com a ascensão de Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República da Turquia, que a cidade ganhou um novo papel na história do país. Foto: Divulgação
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Atatürk escolheu Ancara como capital por sua localização estratégica e por simbolizar uma nova fase da Turquia, marcada pelo rompimento com o passado imperial otomano. Antigamente conhecida como Angora, a cidade também deu nome à cabra de angorá, produtora da lã mohair, e aos famosos gatos angorás, originários da região. Foto: Burgert Behr/Wikimédia Commons
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Segunda maior cidade da Turquia, Ancara combina construções históricas e arquitetura moderna. Entre suas principais atrações está o An?tkabir, imponente mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, fundador e primeiro presidente da República da Turquia. O monumento é um dos principais símbolos da história moderna do país. Foto: :Darwinek/Wikimédia Commons
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Outro importante monumento histórico é a Cidadela de Ancara, fortificação situada no alto de uma colina, de onde se tem uma vista panorâmica da cidade. Com origens anteriores ao período bizantino, a construção passou por diversas reformas e ampliações ao longo dos séculos, preservando vestígios de diferentes épocas. Foto: BERNARD GAGNON/Wikimédia Commons
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A Cidadela preserva parte da história de Ancara, com ruas estreitas, construções de pedra e casas tradicionais que refletem diferentes períodos da cidade. Caminhar por suas vielas é uma oportunidade de conhecer a arquitetura antiga e os costumes locais. Foto: Flickr galpay
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Ancara também se destaca por seus parques e áreas verdes, que oferecem espaços de lazer e descanso em meio à paisagem urbana. Jardins, bosques e áreas arborizadas contribuem para a qualidade de vida e atraem moradores e visitantes. Foto: Flickr James McCammon
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Ancara também é um importante centro educacional e cultural da Turquia, abrigando instituições de prestígio, como a Universidade de Ancara (foto), fundada em 1946, e a Universidade Bilkent, criada em 1984. Ambas se destacam pela atuação no ensino superior e na pesquisa científica. Foto: Hüseyin Avni Yazýcý/Wikimédia Commons
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O Museu das Civilizações da Anatólia, localizado no centro histórico de Ancara, reúne um valioso acervo arqueológico. Suas coleções incluem objetos pré-históricos e peças de diferentes civilizações que habitaram a região ao longo de milhares de anos, como hititas, frígios e urartianos. Foto: - Flickr Chris Woo
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Ancara também é um importante centro de transportes da Turquia, conectando diferentes regiões do país por meio de rodovias e ferrovias, incluindo linhas de trem de alta velocidade. A cidade conta ainda com o Aeroporto Internacional de Esenbo?a, que oferece voos domésticos e internacionais. Foto: Divulgação
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Embora tenha um perfil mais político e administrativo do que a cosmopolita Istambul, Ancara possui uma vida cultural movimentada, com teatros, museus, galerias de arte e festivais. A cidade também reúne restaurantes e cafés que oferecem pratos tradicionais da culinária turca. Foto: Divulgação
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Ancara continua se modernizando, com projetos de infraestrutura e melhorias urbanas que transformam a paisagem da cidade. Com sua combinação de história, cultura e arquitetura, a capital turca é uma opção interessante para quem deseja conhecer outros destinos além de Istambul. Foto: Instagram @farazglobe