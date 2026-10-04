Raquel Lyra desbanca João Campos e é reeleita governadora de Pernambuco

Raquel Lyra (PSD) foi reeleita governadora de Pernambuco no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), a atual governadora superou a marca de 50% dos votos válidos e garantiu mais quatro anos à frente do Executivo estadual. A vice-governadora Priscila Krause (PSD) permanece na chapa.

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Com 98,16% das urnas totalizadas, Raquel tinha 53,27% dos votos válidos, contra 44,78% de João Campos (PSB), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ivan Moraes (PSOL) ficou em terceiro, com 1,49%. Como a governadora ultrapassou metade dos votos válidos, não haverá segundo turno em Pernambuco.

A eleição marcou uma disputa direta entre a atual governadora e João Campos, que deixou a Prefeitura do Recife para concorrer ao governo estadual. Campos teve Carlos Costa (Republicanos) como candidato a vice. A campanha colocou em lados opostos dois grupos com forte presença na política pernambucana.

Raquel Lyra chegou à eleição buscando o segundo mandato consecutivo. Antes de assumir o governo estadual, foi deputada estadual e prefeita de Caruaru por dois mandatos. Em 2022, tornou-se a primeira mulher eleita governadora de Pernambuco.

Resultado do primeiro turno em Pernambuco*

Raquel Lyra (PSD): 53,27%

João Campos (PSB): 44,78%

Ivan Moraes (PSOL): 1,49%

Renan (Missão): 0,35%

Professora Camila (UP): 0,07%

Guilherme Fonseca (PSTU): 0,02%

Victor Assis (PCO): 0,01%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Com a vitória, Raquel Lyra permanecerá no Palácio do Campo das Princesas até 2030.

Quem é Raquel Lyra?

Raquel Teixeira Lyra Lucena nasceu em Recife, em 2 de dezembro de 1978, e tem 47 anos. Formada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ela construiu a carreira pública antes de ingressar na política eleitoral. Foi aprovada em concurso para o Banco do Nordeste durante a faculdade e, posteriormente, atuou como delegada da Polícia Federal e procuradora do Estado de Pernambuco.

A trajetória política começou em 2010, quando Raquel foi eleita deputada estadual pelo PSB. No primeiro governo de Eduardo Campos, também ocupou a Secretaria Estadual da Criança e da Juventude, entre 2011 e 2012. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco, presidiu a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Em 2014, foi reeleita deputada estadual.

Em 2016, Raquel deixou a disputa estadual para concorrer à Prefeitura de Caruaru, no Agreste pernambucano. Eleita pelo PSDB, tornou-se a primeira mulher a comandar o município e conquistou a reeleição em 2020. Em 2022, deixou a prefeitura para disputar o governo de Pernambuco. Naquele ano, foi eleita no segundo turno e entrou para a história como a primeira mulher a assumir o cargo por meio do voto direto.

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A política também faz parte da trajetória familiar de Raquel. Ela é filha de João Lyra Neto, que foi prefeito de Caruaru, vice-governador e governador de Pernambuco, e sobrinha de Fernando Lyra, ex-deputado federal e ex-ministro da Justiça.